Referência no basquete 3x3, Cristal Rocha lança livro para preparar treinadores e atletas

Modalidade olímpica desde os Jogos de Tóquio, o basquete 3x3 ganhou uma primeira obra em português para preparar os profissionais que vão cuidar das próximas gerações de atletas. Elaborado em parceria entre Cristal Rocha, referência como jogadora e agora treinadora, e Douglas dos Santos Taborda, mestre em educação física, o livro 'além dos 12 segundos', publicado pela editora Appris, tem como objetivo principal dar um norte para os treinadores.

A obra conta com 143 páginas e apresenta sólidos fundamentos didático-pedagógicos que vão ao encontro da cultura de formação permanente do treinador. Mostra vivências práticas do cenário do treinamento esportivo para aplicação em diversas etapas de formação do basquete 3x3, incluindo o alto rendimento.

"Queremos contribuir e dar suporte aos treinadores no processo de formação, desenvolvimento e alto rendimento de atletas, porque, apesar de ter os mesmos fundamentos do basquete 5x5, o basquete 3x3 é completamente diferente nas estratégias de treinos, jogos e conceitos, porque é uma modalidade dinâmica", explica Cristal Rocha ao Estadão. "A preparação física, técnica e tática necessitam estar harmoniosamente organizada", completou.

O livro 'além dos 12 segundos' não é o primeiro lançado no Brasil sobre o tema. Os mestres em educação física, Douglas Vinicius Carvalho Brasil e Alex Natalino Ribeiro, publicaram 'O basquete 3×3: surgimento e institucionalização', pela editora Itacaiúnas, em 2020. A obra de 90 páginas tem uma proposta bastante diferente, que é de apresentar o esporte que iria estrear na Olimpíada de Tóquio.

"Elaboramos uma obra que identifica, relaciona, interage e converge conhecimentos científicos relacionados aos processos de desenvolvimento cognitivo-motor, maturação biológica, iniciação esportiva e formação esportiva multilateral, além de apresentar elementos didático-pedagógicos sobre 'Como Ensinar?' o Basquete 3x3", afirmou Douglas dos Santos Taborda ao Estadão. "Fundamenta uma relação direta entre a inteligência tática contextual como os fundamentos técnicos e a coordenação motora, permitindo assim, a formação de um atleta taticamente inteligente, e, ao mesmo tempo, com um repertório motor bem desenvolvido e diversificado."

"A temática é sobre o processo de ensino-aprendizagem-treinamento voltado para a fase de desenvolvimento esportivo. Realizamos uma pesquisa para saber quantos livros de basquete 3x3 existiam com este formato e ele é o único no mundo", completou Cristal Rocha.

Destaque como atleta, Cristal Rocha se tornou treinadora e tinha o desejo de colocar no papel todo o seu conhecimento adquirido ao longo dos anos. O encontro com Douglas no curso de pós-graduação em esporte de alto rendimento na academia brasileira de treinadores do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) foi o empurrão necessário para o projeto se tornar realidade.

"Eu estava no intervalo das aulas dentro do Maria Lenk, normalmente ficávamos na beira da piscina conversando, e sentei e fiquei conversando com o Douglas, e falei pra ele da sobre este sonho que eu tinha, mas eu não sabia organizar, tirar do papel. E como ele já escreveu diversas obras me deu uma luz e começamos a construir essa ideia juntos", explicou Cristal Rocha.

O resultado final deixou Cristal Rocha e Douglas satisfeitos. "É sempre uma honra dividir e contribuir, deixar uma legado a cada dia. O Douglas e eu estamos muito felizes. Muitas pessoas me perguntavam onde poderiam acha algo mais conceitual sobre o basquete 3x3? Agora temos", afirmou. "É um momento muito especial para mim, que estou desde o início, primeiro como atleta e agora como treinadora. Fico emocionada de ver cada capítulo dessa história e a consolidação do esporte."