'Reis' do basquete de rua se apresentam em São Paulo no final de semana

Um dos times de basquete mais famoso do mundo, o Harlem Globetrotters, conhecidos pela habilidade e pelo jeito extrovertido em que jogam, prometem fazer a festa dos fãs paulistas entre sábado e domingo, no Ginásio do Ibirapuera.

+ NBA aprova mudanças no sorteio do Draft para coibir derrotas propositais

Fundado em 1926 por Abe Saperstein no bairro nova iorquino do Harlem, o time está em turnê comemorativa pelos 90 anos de sua criação. Ao longo dos anos, já passou por 122 países e angariou quase 150 milhões de fãs ao redor do mundo. Entre as apresentações mais marcantes estão alguns confrontos contra times da NBA, entre eles alguns com o Minneapolis Lakers (hoje Los Angeles Lakers), quando ganhou a alcunha de melhor time de basquete no mundo no fim da década de 50. Em 2015, o Papa Francisco foi nomeado um Harlem Globetrotter honorário, se tornando apenas o décimo a fazer parte da lista.

Sinônimo de entretenimento para toda a família, o time chega a São Paulo para curta turnê, com apenas quatro apresentações, 15h e 19h30 no sábado e 11h e 18h no domingo, com ingressos variando de R$ 40, a meia-entrada nos setores superiores A e B, a até R$ 380 na cadeira de pista, onde o espectador fica praticamente dentro da quadra e pode ver de perto todos os astros dos Globetrotters.

Após a passagem por São Paulo, o time ainda passa por Belo Horizonte e Rio de Janeiro, entre quinta e o próximo sábado.