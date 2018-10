Reserva, sueco faz cesta da vitória do Golden State Warriors contra o Utah Jazz

O Golden State Warriors venceu o Utah Jazz por 124 a 123, fora de casa, em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Encerrada na madrugada deste sábado (horário de Brasília), a segunda partida de ambas as franquias na atual temporada da NBA contou com um herói improvável, uma vez que a cesta da vitória foi feita pelo sueco Jonas Jerebko, reserva da equipe atual bicampeã da liga norte-americana de basquete.

Com o apoio da torcida, o Jazz sustentou a liderança no placar durante a maior parte do jogo e foi ao intervalo em vantagem - 81 a 69. O Warriors encostou no marcador com o passar do segundo tempo, graças às atuações de Stephen Curry (31 pontos e oito assistências), Kevin Durant (38 pontos, nove rebotes e sete assistências) e Draymond Green (14 pontos, nove rebotes e seis assistências).

Com seis segundos no relógio depois de um pedido de tempo e um ponto de desvantagem no placar, coube a Durant fazer o arremesso final, mas foi Jerebko quem garantiu a vitória contra a equipe que defendeu na última temporada, após tapinha no rebote. O sueco de 31 anos está na NBA desde 2009, sem grande destaque, com passagens também por Detroit Pistons e Boston Celtics. O Golden State Warriors agora tem duas vitórias em dois confrontos, enquanto o Jazz tem um triunfo e um revés.

Antes da cesta de Jerebko, a equipe da casa perdeu a chance de matar o jogo no minuto final - Donovan Mitchell, um dos novatos de destaque da última temporada, falhou em dois arremessos de três pontos. O Jazz ainda teve a oportunidade de vencer com a última posse de bola da partida, mas Mitchell passou longe de acertar o alvo em um lance de desespero, uma vez que havia apenas 0,3 segundo no relógio.

Mais cedo, na noite de sexta-feira (horário de Brasília), o Toronto Raptors venceu o Boston Celtics por 113 a 101, em partida que contou com dois dos maiores favoritos a vencer a conferência leste. O time vencedor, que jogou em casa, na cidade de Toronto, no Canadá, contou com atuação destacada de Kawhi Leonard (31 pontos e dez rebotes), maior reforço da equipe para a atual temporada.

O Los Angeles Lakers volta à quadra neste sábado, na segunda partida oficial de LeBron James pela franquia, a primeira em casa, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. O adversário será o Houston Rockets, de James Harden, o atual MVP (jogador mais valioso) da NBA, em duelo de dois times que perderam na estreia.

Confira os resultados da rodada desta sexta-feira da NBA:

Orlando Magic 88 x 120 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 107 x 105 New York Knicks

Toronto Raptors 113 x 101 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 131 x 117 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 131 x 123 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 149 x 129 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 118 x 101 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 108 x 92 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da rodada deste sábado:

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Washington Wizards x Toronto Raptors

New York Knicks x Boston Celtics

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Miami Heat x Charlotte Hornets

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers x Houston Rockets