Miami Heat não conta mais com Chris Bosh e indica aposentadoria do astro

O ala/pivô Chris Bosh seguirá fora das quadras na NBA. Nesta segunda, data da abertura oficial da pré-temporada, o presidente do Miami Heat, Pat Riley, informou que não trabalha mais com a possibilidade de retorno do jogador. Na sexta-feira, Bosh foi reprovado em exames médicos por conta de coágulos encontrados em seu pulmão.

Durante uma entrevista em seu escritório, o presidente falou abertamente sobre o fim da carreira do jogador. "Acredito que Chris ainda tenha a mente aberta. Mas nós não trabalhamos mais com o seu retorno. Sentimos que, com base no último exame, a sua carreira no Heat provavelmente tenha terminado".

Um dos melhores jogadores da sua posição nos últimos anos, Bosh teve suas últimas duas temporadas interrompidas pelo problema com coágulos sanguíneos. Riley ainda fez a comparação de Bosh e Magic Johnson, quando o jogador revelou aos Lakers que contraiu o vírus HIV. "Não é fácil você estar com um jogador por seis anos, ver tudo que ele conquistou e imaginar o que ele está passando agora. Entendo tudo que Bosh tem feito. É um esforço heroico".

Somente em fevereiro, quando o astro será avaliado pela NBA, que a equipe terá condições de saber sobre a possibilidade de retorno. A temporada começa no dia 25 de outubro e o Miami Heat já começa sua preparação sem contar com o jogador.