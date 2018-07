Rio receberá jogo entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers em outubro

RIO - A NBA anunciou nesta quinta-feira que voltará a realizar uma partida da sua pré-temporada no Brasil e, dessa vez, com um duelo que vai reunir o seu principal astro e um jogador brasileiro. No dia 11 de outubro, no Rio, o Miami Heat, de LeBron James, e o Cleveland Cavaliers, de Anderson Varejão, vão se enfrentar na HSBC Arena.

"Acho que não poderíamos receber uma notícia melhor. Ter no Brasil o Cleveland Cavaliers, do nosso Anderson Varejão, e o Miami Heat, atual bicampeão da liga e um dos fortes candidatos ao título desse ano, disputando o segundo jogo oficial da NBA no Rio de Janeiro, é muito especial. Isso mostra o quanto o mercado brasileiro é uma prioridade para a liga. Tenho certeza de que os nossos fãs vão ficar muito felizes com essa notícia", comentou Arnon de Mello, diretor-executivo da NBA Brasil.

O jogo entre Heat e Cavaliers é um dos cinco que compõem o calendário do NBA Global Games 2014 e serão realizados em quatro países. A programação do NBA Global Games incluirá ainda jogos da temporada regular, que serão anunciados em breve pela liga norte-americana de basquete.

"À medida em que a paixão pelo jogo cresce pelo mundo, nosso foco está em encontrar formas únicas e significativas de nos conectarmos com os fãs globais e o NBA Global Games faz parte desse esforço", afirmou Adam Silver, comissário da NBA. "O basquete une as pessoas por meio de linhas culturais e geográficas, essas partidas são uma grande oportunidade para que os nossos fãs possam experimentar a emoção da NBA", completou.

Atualmente em sua décima temporada na NBA, Varejão disputará pela primeira vez uma partida envolvendo equipes da liga norte-americana de basquete no Brasil. E ele terá pela frente os atuais bicampeões da NBA, que possuem no seu elenco o trio de astros formado por LeBron, Chris Bosh e Dwyane Wade.

"Estamos muito ansiosos para jogar diante dos fãs brasileiros. Essa viagem vai oferecer ao nosso time uma grande oportunidade de experimentar algo especial, junto com alguns parceiros e membros da família Cavaliers. Estamos orgulhosos de representar Cleveland em um cenário internacional, como esse, é gratificante fazer parte desse movimento", disse Mike Brown, técnico dos Cavaliers.

Pat Riley, atual presidente do Heat, festejou a oportunidade da sua equipe jogar no Rio. "Depois de uma viagem a Tel Aviv, em 1999, algumas visitas ao Caribe, viagens a Londres e Paris em 2008, além da recente passagem por Pequim e Xangai, em 2012, que foram experiências incríveis para o nosso time, esse é um novo capítulo para que possamos continuar a mostrar o jogo em todos os cantos do mundo. É um prazer para nós ir ao Rio de Janeiro e enfrentar o Cleveland Cavaliers, mostrar o basquete do Miami Heat para o povo da América do Sul", disse.

Esta será a segunda partida da pré-temporada da NBA a ser realizada em solo brasileiro. Em outubro do ano passado, também no Rio e na HSBC Arena, o Chicago Bulls derrotou o Washington Wizards, do brasileiro Nenê Hilário, por 83 a 81, no primeiro duelo de equipes da liga norte-americana de basquete realizada no País.

Além do jogo no Rio, o NBA Global Games também terá outros quatro partidas em outubro. O San Antonio Spurs vai jogar em Berlim, no dia 8 de outubro, contra o Alba Berlin, oito vezes campeão alemão, na O2 World Arena. Em seguida, enfrentará o Fenerbahçe Ülker Istanbul, pentacampeão da Liga da Turquia, na Ülker Sports Arena, no dia 11.

Os dois outros jogos do NBA Global Games serão realizado na China, entre o Brooklyn Nets e o Sacramento Kings. Os times vão duelar em 12 de outubro, na Mercedes-Benz Arena, em Xangai, e no dia 15, no MasterCard Center, em Pequim.