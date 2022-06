'Rise', que conta a história dos irmãos Antetokounmpo campeões da NBA, estreia no Disney+

A história da família Antetokounmpo vai para a tela do Disney+ a partir desta sexta-feira (24). “Rise”, filme exclusivo da plataforma, conta como Giannis e Thanasis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e Kostas Antetokounmpo, do Los Angeles Lakers, se tornaram o primeiro trio de irmãos campeões da NBA. Além dele, Alex, irmão mais novo que atua na liga de desenvolvimento do basquete americano, também é representado no longa.

O foco da narrativa é a superação da família que encarou xenofobia e racismo ao migrar da Nigéria para a Grécia. Já no trailer é mostrado como a ameaça de deportação era um temor real para Charles e Vera Antetokounmpo (interpretados por Dayo Okeniyi e Yetide Badaki, respectivamente), pais dos atletas. O longa acompanha Giannis (Uche Agada) e Thanasis (Ral Agada) trabalhando como vendedores no país europeu e jogando basquete no tempo livre.

Com a ajuda de um agente, Giannis entrou no NBA Draft em 2013. Ele foi selecionado na 14ª posição geral e ajudou a levar o Milwaukee Bucks a seu primeiro anel do Campeonato em 50 anos, junto de Thanasis, na temporada passado, enquanto Kostas jogava pelo campeão do ano anterior, os Los Angeles Lakers.

O filme estrela Dayo Okeniyi, Yetide Badaki, Manish Dayal, Taylor Nichols, apresentando Ral Agada e Uche Agada, com direção de Akin Omotoso (Vaya), roteiro de Arash Amel (de Uma Guerra Pessoal) e produção de Bernie Goldmann (de 300). Giannis Antetokounmpo atuou como produtor executivo, ao lado de Douglas S. Jones.

Giannis é o irmão que mais se destaca entre os atletas. Além do título conquistado como o principal jogador de sua equipe, ele ganhou prêmios individuais, como o melhor jogador de basquete do mundo em 2019 e 2020, o jogador defensivo do ano em 2020 e foi selecionado seis vezes consecutivas para o jogo das estrelas da NBA, entre 2017 e 2022.