Rockets derrotam Suns fora de casa com 40 pontos de Harden

O Houston Rockets contou com uma grande atuação de James Harden no último quarto para triunfar na rodada de terça-feira da NBA. O armador anotou 20 dos seus 40 pontos na última parte do confronto com o Phoenix Suns, sendo decisivo para o triunfo por 127 a 118, em partida disputada no Arizona.

Os Rockets chegaram a abrir uma vantagem de 18 pontos na partida, mas depois permitiu a reação do Suns, que começou o quarto final vencendo por 89 a 88. Foi quando Harden brilhou, garantindo o triunfo. E além de ter sido o cestinha da partida, o armador ainda obteve 12 rebotes e deu nove assistências.

Josh Smith também teve boa atuação, com 20 pontos pelos Rockets, o terceiro colocado da Conferência Oeste com 36 vitórias e 16 derrotas, sendo sete triunfos nos últimos nove jogos. Eric Bledsoe anotou 32 pontos e Goran Dragic fez 20 para os Suns, o oitavo do Oeste, com 29 vitórias em 54 partidas.

Logo à frente dos Rockets na classificação do Oeste, o Memphis Grizzlies também triunfou na rodada de terça-feira da NBA. Em casa, a equipe derrotou o Brooklyn Nets por 95 a 86, chegando aos 39 triunfos em 52 jogos, atrás apenas do Golden State Warriors na sua conferência. Já os Nets é o nono colocado do Leste, com 21 vitórias e 31 derrotas.

O jogo coletivo foi o destaque dos Grizzlies na partida, com seis jogadores anotando ao menos dez pontos. Zach Randolph marcou 19, enquanto Marc Gasol somou 14 pontos e 11 rebotes na 14ª vitória do time de Memphis nos últimos 16 compromissos. Mason Plumlee fez 15 pontos e obteve 14 rebotes pelo Nets, que perde sete dos últimos dez jogos.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Charlotte Hornets 78 x 106 Detroit Pistons Phoenix Suns 118 x 127 Houston Rockets Chicago Bulls 104 x 86 Sacramento King Memphis Grizzlies 95 x 86 Brooklyn Nets Los Angeles Lakers 96 x 106 Denver Nuggets