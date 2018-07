Rockets dispensa o brasileiro Georginho antes do início da temporada da NBA

O Houston Rockets anunciou nesta sexta-feira a dispensa do brasileiro George de Paula, o Georginho. O armador de 21 anos fez parte do elenco texano durante os jogos da pré-temporada, mas acabou sendo liberado pela franquia a quatro dias do início da edição de 2017/2018 da NBA.

Georginho havia assinado com o Rockets no dia 27 de setembro, mas a franquia não deixou claro se o contrato era garantido para a temporada da NBA ou apenas para os amistosos. Ao longo da pré-temporada, ele atuou em somente uma partida, diante do Shanghai Sharks, da China, quando marcou dois pontos, deu uma assistência e pegou um rebote na vitória por 144 a 82.

Apesar da dispensa, a demissão de Georginho não significa o fim da linha para ele na NBA. Como o Rockets tem espaços limitados para inscrição de jogadores, a tendência é que o armador brasileiro, visto como promessa pela franquia, atue Rio Grande Valley Vipers, filial do time de Houston na G-League, a liga de desenvolvimento da NBA.

Vice-campeão do Novo Basquete Brasil (NBB) pelo Paulistano em 2017, Georginho era apontado por especialistas norte-americanos como um bom prospecto para a noite do último Draft da NBA, mas acabou não sendo escolhido por nenhuma franquia. Agora, deverá tentar busca seu espaço na liga de outras formas.