Rockets e Wizards ganham e abrem 3 a 0 nos playoffs da NBA

Houston Rockets e Washington Wizards estão a uma vitória da classificação para as semifinais de conferência da NBA. Na sexta-feira, os Rockets passaram pelo Dallas Mavericks por 130 a 128. Os Wizards, por sua vez, fizeram 106 a 99 no Toronto Raptors. Na mesma noite, o San Antonio Spurs virou para 2 a 1 a série diante do Los Angeles Clippers, ao triunfar por 100 a 73.

Em Dallas, James Harden e Dwight Howard garantiram a terceira vitória do Houston na série. O ala/armador anotou 42 pontos, seu recorde em playoffs, além de nove assistências e cinco rebotes. Já Howard terminou com 13 pontos e 26 rebotes. Pelo lado dos Mavericks, Dirk Nowitzki e Monta Ellis foram bem, anotaram 34 pontos cada, mas não foi o suficiente.

Os Rockets começaram com tudo e chegaram a abrir 12 pontos de vantagem no primeiro quarto. Os Mavericks reagiram a partir do segundo, virou e, então, disparou, colocando 13 pontos de frente. O segundo tempo, no entanto, foi de equilíbrio. O jogo foi decidido nos últimos segundos e, aí, Monta Ellis errou o arremesso que poderia ter garantido o empate aos donos da casa.

Também com dificuldade, os Wizards abriram 3 a 0 na série diante dos Raptors. Depois de vencer duas partidas na casa do adversário, o time da capital norte-americana contou com os 24 pontos e 13 rebotes de Marcin Gortat e os 19 pontos e 15 assistências de John Wall para vencer. DeMar DeRozan tentou responder para os canadenses e chegou a marcar 20 pontos no primeiro período, terminando com 32.

Como nas duas primeiras partidas no Canadá, os Wizards mostraram mais frieza na hora de decidir o confronto. As bolas de três da equipe da casa no último período fizeram a diferença, principalmente as de Paul Pierce, que terminou com 18 pontos, sendo 12 em arremessos do perímetro. Kyle Lowry, com 15 pontos, tentou responder na mesma moeda, mas não foi o suficiente.

Bem menos trabalho teve o San Antonio Spurs, que desponta mais uma vez como um dos favoritos ao título. Depois de ser arrasado no primeiro jogo e vencer na prorrogação o segundo, o time texano fez os ajustes necessários para virar a série contra os Clippers e ficar mais perto da classificação.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, os Spurs garantiram a vitória a partir do segundo com tranquilidade, muito em função da grande atuação de Kawhi Leonard. Eleito o melhor jogador de defesa da temporada, o ala mostrou seu arsenal ofensivo ao anotar 32 pontos. Pelo Clippers, Blake Griffin foi o melhor em quadra, com 14 pontos e 10 rebotes, mas foi pouco para parar o adversário.

Os playoffs da NBA terão sequência neste sábado com quatro partidas. Perdendo por 3 a 0, o Milwaukee Bucks tenta sobreviver diante do Chicago Bulls. Mesma situação do New Orleans Pelicans, que duela com o Golden State Warriors. O Brooklyn Nets, perdendo por 2 a 0, recebe o Atlanta Hawks, assim como o Portland Trail Blazers, que duela em casa com o Memphis Grizzlies.