Rockets passa pelo Grizzlies com 57 pontos de James Harden

James Harden brilhou na rodada de segunda-feira da NBA. Com 57 pontos do seu principal jogador, o Houston Rockets superou o Memphis Grizzlies por 112 a 94, em casa. Assim, o atual MVP ampliou para 17 a sua sequência de partidas com ao menos 30 pontos, o que alcançou já antes do intervalo, tendo marcado 36 nos dois primeiros quartos.

Esta é a maior série desde que Wilt Chamberlain acumulou 20 partidas com ao menos 30 pontos anotados em 1964. Também em um recorde para a franquia, esta foi a 14ª vez na temporada que Harden marcou ao menos 40 pontos, o que também alcançou em oito dos últimos 11 jogos.

É a terceira vez que ele chega a 50 pontos nesta temporada e a 12ª em sua carreira. Harden ainda superou sua melhor marca na temporada, os 54 pontos anotados contra o Washington Wizards, e ficou próximo do seu recorde pessoal, os 60 pontos que fez em janeiro de 2018 contra o Orlando Magic.

O grande jogo de Harden veio em uma noite em que o Rockets estava sem três titulares: Clint Capela, Chris Paul e Eric Gordon, todos lesionados. O brasileiro Nenê Hilário iniciou a partida na formação inicial, tendo somado três rebotes e dois pontos nos 13 minutos em que atuou.

Harden havia marcado 38 pontos no domingo, na derrota para o Magic, apesar de ter acertado apenas 1 de 17 arremessos de 3 pontos. Desta vez, ele teve sucesso nas suas duas primeira tentativas de três, tendo convertido 6 de 15. Ele também acertou 15 de 17 lances livres e capturou nove rebotes pelo quarto colocado da Conferência Oeste. Garrett Temple e Mike Conley marcaram 14 cada um para o Grizzlies, que perdeu pela oitava vez em nove jogos e está na penúltima posição no Oeste.

Com 33 pontos de Kemba Walker, o Charlotte Hornets encerrou uma série de sete vitórias do San Antonio Spurs em casa ao superá-lo por 108 a 93. O jogo foi o primeiro de Tony Parker em San Antonio desde que ele deixou o time da casa. E ele somou oito pontos, quatro assistências e três rebotes, além de ter sido homenageado em um vídeo e ovacionado pela torcida por suas 17 temporadas, com quatro títulos, pelo Spurs.

Jeremy Lamb acrescentou 19 pontos pelo Hornets, que vinha de três derrotas e também tinha perdido os últimos 11 jogos em San Antonio, ocupando o oitavo lugar na Conferência Leste. LaMarcus Aldridge liderou o Spurs, o sétimo colocado do Oeste, com 28 pontos e dez rebotes.

Também pela rodada de segunda-feira da NBA, o Brooklyn Nets bateu o Boston Celtics por 109 a 102, em casa, com 34 pontos de D'Angelo Russell, sendo 18 no terceiro quarto. Assim, encerrou uma série de dez derrotas para o Celtics, que completou o terceiro duelo sem vitória e segue sem poder contar com o lesionado Kyrie Irving.

O Nets abriu o terceiro quarto com uma sequência de 15 a 0 e superou o Celtics por 44 a 21 nesse período. Jarrett Allen acrescentou 19 pontos e 12 rebotes para o Nets, que venceu nove dos seus últimos dez jogos em casa e está em sétimo lugar no Leste. O novato Rodions Kurucs também marcou 19 pontos. Jayson Tatum fez 34 pontos pelo Celtics, que também não contou com Marcus Smart, e viu Jaylen Brown marcar 22. O time é o quinto colocado do Leste.

Fora de casa, o New Orleans Pelicans derrotou o Los Angeles Clippers por 121 a 117, com 46 pontos e 16 rebotes de Anthony Davis, tendo convertido os seus 12 tiros livres, incluindo quatro no fim do duelo. O Pelicans abriu vantagem de 20 pontos no terceiro período, mas chegou a perder a liderança no último, antes de assegurar a sua vitória, a segunda como visitante em 12 duelos com times do Oeste, conferência em que ocupa a 12ª posição. Montrezl Harrell liderou o Clippers com 26 pontos e dez rebotes. Danilo Gallinari acrescentou 25 pontos e Tobias Harris, 21. O time de Los Angeles é o sexto colocado do Oeste.

Também pela rodada de segunda-feira da NBA, o Utah Jazz derrotou o Detroit Pistons por 100 a 94 com 28 pontos de Donovan Mitchell, além de 25 rebotes e 18 pontos de Rudy Gobert. Já o Sacramento Kings bateu o Portland Trail Blazers por 115 a 107 com 19 pontos de Buddy Hield e apesar dos 35 de Damian Lillard para o time do Oregon.

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

