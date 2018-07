Rockets superam Nets após briga entre Howard e Garnett

Em uma partida que acabou ficando marcada pela briga entre Dwight Howard e Kevin Garnett ainda no primeiro quarto, o Houston Rockets superou o Brooklyn Nets por 113 a 99, fora de casa, pela rodada de segunda-feira da NBA, com grande atuação de James Harden, cestinha do confronto com 30 pontos.

Em uma disputa por espaço no garrafão do Nets, Howard foi atrapalhado por Garnett, com a arbitragem apitando a falta. Howard, então, deu um tapa em Garnett, que respondeu jogando a bola no adversário, além de ter dado uma cabeçada no pivô do Nets. A partir daí, a confusão tomou conta da quadra, com os outros jogadores tentando conter os brigões.

Diante do incidente, Garnett foi expulso, enquanto Howard recebeu uma falta técnica. O jogador do Rockets teve atuação discreta no restante do duelo, terminando o confronto com apenas oito pontos e cinco rebotes. Já Donatas Motiejunas somou 18 pontos e 11 rebotes pelo Rockets, que acertou 16 arremessos de três pontos em 40 tentativas.

Mason Plumlee teve a maior produção ofensiva da sua carreira com 24 pontos e ainda conquistou dez rebotes pelo Nets, derrotado pela sexta vez consecutiva. O time do Brooklyn ocupa a oitava colocação na Conferência Leste com 16 vitórias em 38 partidas. Já o Rockets está em terceiro lugar no Oeste com 27 triunfos e 11 derrotas.

Embalado, o Detroit Pistons conquistou a sua nona vitória nas últimas dez partidas ao superar o Toronto Raptors por 114 a 111, fora de casa, pela rodada de segunda-feira da NBA. Além disso, o Pistons encerrou uma sequência de quatro derrotas para a equipe canadense.

Brandon Jennings foi o cestinha da partida com 34 pontos e ainda deu dez assistências pelo Pistons, enquanto Greg Monroe somou 22 pontos e dez rebotes. O time de Detroit está em 11º lugar na Conferência Leste com 14 vitórias e 24 derrotas.

Jonas Valanciunas foi o melhor anotador do Raptors com 31 pontos, a maior marca da sua carreira. O time canadense é o vice-líder do Leste com 25 triunfos em 37 partidas.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Boston Celtics 108 x 100 New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets 99 x 113 Houston Rockets

Toronto Raptors 111 x 114 Detroit Pistons

Chicago Bulls 114 x 121 Orlando Magic

