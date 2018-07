Rockets superam Spurs e continuam invictos na temporada da NBA

O Houston Rockets ampliou o seu início perfeito de temporada da NBA ao conquistar a sua sexta vitória consecutiva. Pela rodada de quinta-feira, a equipe manteve a sua invencibilidade neste começo de campeonato ao derrotar o San Antonio Spurs, em casa, por 98 a 91.

Dwight Howard foi o cestinha da partida com 32 pontos e ainda obteve 16 rebotes pelos Rockets. James Harden também se destacou pelo time de Houston ao somar 20 pontos, seis rebotes e seis assistências.

Os Rockets se aproveitaram dos vários desfalques dos Spurs, que pouparam Tim Duncan e o argentino Manu Ginóbili, além de não terem contado com o brasileiro Tiago Splitter, em recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda.

Com esses problemas, o time de San Antonio agora acumula duas vitórias e duas derrotas no início da temporada 2014/2015 da NBA. Cory Joseph liderou os Spurs na partida de quinta-feira com 18 pontos, enquanto Aaron Baynes anotou 12 pontos e obteve 11 rebotes.

Também pela rodada de quinta-feira da NBA, o Portland Trail Blazers derrotou o Dallas Mavericks por 108 a 87, em casa. Após ir ao intervalo perdendo por 50 a 46, o time mandante se impôs e chegou a abrir vantagem de 27 pontos. No último quarto, a partida chegou a ser paralisada após um torcedor desmaiar.

LaMacrus Aldrige anotou 20 pontos pelos Blazers, enquanto Nicolas Batum somou oito pontos, nove rebotes e nove assistências. Dirk Nowitzki liderou os Mavericks com 17 pontos, sendo 15 deles anotados no primeiro tempo.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks

Orlando Magic x Minnesota Timberwolves

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

Boston Celtics x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x New York Knicks

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Toronto Raptors x Washington Wizards

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x Sacramento Kings

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Cleveland Cavaliers