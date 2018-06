Rockets vence Magic com 'triple-double' e 60 pontos de Harden

James Harden fez história na rodada de terça-feira da NBA. O astro se tornou o primeiro jogador da história da liga ao registrar um "triple-double" com 60 pontos anotados, sendo decisivo para o Houston Rockets derrotar o Orlando Magic por 114 a 107, em casa.

Além disso, Harden, que anotou 18 pontos no quarto período, superou o recorde de 57 marcados por Calvin Murphy em 1978 em um jogo do time de Houston. E o astro ainda distribuiu 11 assistências e capturou dez rebotes, também desempatando o placar quando ele estava em 107 a 107 ao anotar seis pontos seguidos para concluir a sua magnífica atuação.

O brasileiro Nenê Hilário atuou por 13 minutos pelo Rockets, com quatro pontos, três rebotes e uma assistência, ajudando o vice-líder da Conferência Oeste a obter o 36º triunfo em 49 jogos. Mario Hezonja e Marreese Speights fizeram 17 pontos cada para o Magic, que tem a pior campanha do Leste e da NBA.

Além da atuação histórica de Harden, a noite foi ainda melhor para o Rockets por causa da derrota, fora de casa, do Golden State Warriors por 129 a 99 para o Utah Jazz, deixando os líderes do Oeste com 11 derrotas em 51 jogos. Foi a pior derrota do time de Oakland no campeonato, sendo que a equipe vinha embalada por três triunfos e havia vencido sete dos oito duelos anteriores com o Jazz.

Ricky Rubio brilhou com 23 pontos e 11 assistências pelo time de Salt Lake City, o décimo colocado do Oeste. Klay Thompson liderou o Warriors com 27 pontos e seis rebotes, enquanto Kevin Durant marcou 17 pontos.

Também pela rodada de terça-feira, o Cleveland Cavaliers perdeu para o Detroit Pistons por 125 a 114, fora de casa, e ainda viu Kevin Love se lesionar, tendo sofrido uma fratura em um dos dedos da mão direita, algo que poderá levá-lo a perder o restante da temporada.

Andre Drummond, que foi convocado para o All-Star Game por causa da contusão de Jonh Wall, brilhou com 22 rebotes e 21 pontos pelo Pistons, que encerrou uma sequência de oito derrotas, mesmo tendo pouquíssimas opções para rodar o time, pois não contou com nenhum dos jogadores envolvidos na negociação que levou a equipe a se reforçar com Blake Griffin. Stanley Johnson também brilhou pelo desfalcado Pistons ao marcar 26 pontos. LeBron anotou 21 pontos pelo Cavaliers, que está na terceira posição no Leste, com 29 triunfos em 49 jogos - o time de Detroit ocupa a nona colocação.

Mesmo sem John Wall, o Washington Wizards conseguiu encerrar a sequência de oito vitórias do Oklahoma City Thunder ao derrotá-lo por 102 a 96, em casa. Para isso, contou com 25 pontos de Otto Porter Jr., além de ter limitado Russell Westbrook a apenas 13. O astro converteu 5 de 18 arremessos de quadra, perdeu sete vezes a posse de bola e ainda acumulou dez assistências e seis rebotes.

Paul George até marcou 28 pontos, mas nenhum no quarto período pelo Thunder. Carmelo Anthony fez 19 pontos, mas errou três arremessos nos 30 segundos finais pelo quinto colocado do Oeste. Bradley Beal somou 21 pontos e nove assistências pelo Wizards, que também ocupa a quinta posição no Leste.

Atuando em casa, o Toronto Raptors reverteu uma desvantagem de 13 pontos para superar o Minnesota Timberwolves por 109 a 104, em casa. DeMar DeRozan marcou 23 pontos e Jonas Valanciunas somou 18 pontos e 11 rebotes pelo time canadense, que venceu a equipe de Minneapolis pela 14ª vez seguida em casa. O último triunfo do Timberwolves em Toronto foi em 21 de janeiro de 2004. Jimmy Butler marcou 25 pontos e Andrew Wiggins fez 15 pelo quarto colocado do Oeste, que perdeu quatro dos últimos cinco duelos. O time canadense é o vice-líder do Leste.

Em casa, o San Antonio Spurs superou o Denver Nuggets por 106 a 104, com 30 pontos de LaMarcus Aldridge. Foi a 11ª vitória consecutiva como Spurs, o terceiro colocado do Oeste, sobre o Nuggets, que está na nona posição na mesma conferência, como mandante.

Jamal Murray foi o destaque do time de Denver ao marcar 18 pontos em um jogo que 18 mudanças na liderança do placar.

No primeiro jogo do Los Angeles Clippers sem Griffin, negociado com o Pistons, o time perdeu para o Portland Trail Blazers por 104 a 96, fora de casa. Damian Lillard marcou 28 pontos, CJ McCollum fez 16 e Jusuf Nurkic acumulou 18 rebotes e 14 pontos para o Blazers, que está na sexta posição no Oeste. Lou Willliams fez 20 pontos pelo Clippers, o nono colocado da mesma conferência.

Com 28 pontos de Kristaps Porzingis e 20 pontos e rebotes de Enes Kanter, o New York Knicks derrotou o Brooklyn Nets por 111 a 95, em casa. O Sacramento Kings superou o New Orleans Pelicans por 114 a 103, com 26 pontos e 12 rebotes de Zach Randolph.

