Rockets vence Warriors em Oakland e empata final do Oeste na NBA

Fora de casa, o Houston Rockets mostrou que continua na luta pelo título do Oeste e pela vaga na final da NBA. Na noite de terça-feira, a equipe superou o Golden State Wariors por 95 a 92 e fez 2 a 2 na decisão da sua conferência. James Harden anotou 30 pontos e Chris Paul acrescentou 27 no triunfo.

Paul, aliás, foi decisivo para a virada do Rockets no quarto período, quando anotou oito pontos. Já PJ Tucker se destacou no garrafão ao obter 16 rebotes. "Somos uma equipe. Temos um jogo coletivo muito bom", ressaltou Harden.

Mas não foi um triunfo fácil de ser obtido, tanto que o time teve um péssimo início de jogo, só pontuando após mais de cinco minutos de disputa, quando o Warriors liderava o placar por 12 a 0. Depois disso, o Rockets reagiu com um grande segundo quarto, indo ao intervalo em vantagem de 53 a 46.

Depois, o Rockets resistiu a uma estupenda atuação de Stephen Curry no segundo tempo, especialmente no terceiro período. O astro do Warriors totalizou 28 pontos, enquanto Kevin Durant anotou 27 e ainda capturou 12 rebotes. Já Draymond Green se destacou com 13 rebotes, 11 pontos e oito assistências. Porém, os atuais campeões da NBA falharam nos seus últimos cinco arremessos de quadra, o que custou caro, ainda mais que o Rockets venceu o quarto final por 25 a 12.

Com o placar em 94 a 92, Paul recuperou um rebote de arremesso de Klay Thompson e ainda sofreu falta, convertendo um de dois tiros livres, com 0s5 para o fim. Foi muito pouco tempo para Curry tentar um arremesso de três que empatasse o placar. Assim, o Rockets assegurou o triunfo.

A derrota na noite de terça-feira encerrou uma sequência de 16 vitórias como mandante do Warriors nos playoffs, um recorde na NBA. A quinta partida da série vai ser disputada na quinta-feira em Houston. E agora o Warriors, que avançou nas duas primeiras rodadas dos playoffs em séries definidas em cinco partidas, precisará disputar ao menos seis duelos. "Temos que lutar e entender que esta é uma verdadeira experiência de playoffs", ressaltou Curry.

Nesta quarta-feira, será disputado o Jogo 5 da final da Conferência Leste, que está empatada em 2 a 2, com o Boston Celtics recebendo o Cleveland Cavaliers.