Rockets volta a vencer e Cavaliers surpreende Raptors em jogo marcado por briga

O Houston Rockets é o time mais embalado da NBA. Pela rodada de segunda-feira, a equipe texana assegurou a nona vitória consecutiva na temporada 2018/2019 ao derrotar o Charlotte Hornets por 118 a 106, em casa. James Harden marcou 28 pontos e deu dez assistências, mas não brilhou sozinho, tanto que Eric Gordon fez 22 pontos.

Uma noite após encerrar uma sequência de 43 jogos de Harden como cestinha dos Rockets, Gordon voltou a se destacar, tendo convertido cinco arremessos de três pelo terceiro confronto consecutivo, sendo novamente fundamental para a vitória do terceiro colocado da Conferência Oeste.

O time, então, conseguiu triunfar, apesar da ótima noite de Kemba Walker, que fechou o duelo com 40 pontos, dez rebotes e sete assistências na segunda derrota seguida dos Hornets, que estão em décimo lugar no Leste.

Logo atrás dos Rockets, na quarta posição no Oeste, o Oklahoma City Thunder venceu o Utah Jazz por 98 a 89, em Salt Lake City, varrendo na série da temporada regular o rival que o eliminou nos playoffs da temporada passada. Até por isso, o duelo foi quente, com Russell Westbrook, que fechou a noite com 23 pontos e 11 rebotes, tendo aparentemente discutido com torcedores rivais.

Dennis Schroder acrescentou 24 pontos, Paul George somou 14 pontos e 11 rebotes e Steven Adams e Jerami Grant fizeram 12 pontos cada. Donovan Mitchell marcou 25 pontos para o Utah, que só acertou 36% dos arremessos de quadra. Royce O'Neale acrescentou 17 points, enquanto Rudy Gobert acumulou 15 pontos e 12 rebotes pelo oitavo colocado do Oeste.

O Los Angeles Clippers superou o Boston Celtics por 140 a 115, em uma noite especial para Lou Williams, que marcou 34 pontos e se tornou o reserva com mais pontos na NBA. Ele precisava de 28 pontos para superar Dell Curry, que fez 11.147 quando não começou jogando. E, assim, Williams chegou aos 11.153, sendo que este foi o 29º duelo da sua carreira em que marcou ao menos 30 pontos.

Foi também a quinta vitória seguida dos Clippers, que estão na sexta posição no Oeste, sobre os Celtics, que ocupam o quinto lugar no Leste. Terry Rozier liderou o Boston com 26 pontos, enquanto Jaylen Brown fez 22 e Kyrie Irving acrescentou 18.

IBAKA ACABA EXPULSO

O Cleveland Cavaliers superou o Toronto Raptors por 126 a 101 com 28 pontos de Collin Sexton e 18 rebotes e 16 pontos de Kevin Love. Com 27 pontos, nove rebotes e nove assistências de Bradley Beal, o Washington Wizards superou o Sacramento Kings por 121 a 115. Também pela rodada de segunda-feira, o Brooklyn Nets bateu o Detroit Pistons por 103 a 75, em casa.

A partida ficou marcada pelo desendimento de Serge Ibaka com Marquese Chriss. O pivô espanhol não gostou de ser provocado após sofrer uma falta e acabou partindo para cima do rival. Após os ânimos serem controlados, ambos foram ejetados da partida. Segundo a imprensa americana, Ibaka pode sofrer uma punição de três a cinco jogos e ser multado pela NBA por conta da confusão.

