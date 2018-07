Rondo brilha em volta a Boston e lidera triunfo do Mavericks

Rajon Rondo voltou a brilhar no TD Garden, mas pela primeira vez como adversário do time da casa. Pela rodada de sexta-feira da NBA, o armador enfrentou pela primeira vez o Boston Celtics em seu ginásio e brilhou no triunfo do Dallas Mavericks por 119 a 101. Rondo anotou os primeiros dez pontos do Mavericks e foi o cestinha da partida com 29 pontos, sendo 15 apenas no primeiro quarto, na sua produção ofensiva mais alta nesta temporada.

O armador acertou cinco arremessos de três, obteve seis rebotes e deu cinco assistências pelo Mavericks, que o contratou em troca com o Mavericks no mês passado. Na NBA desde 2006, Rondo só havia atuado pelo Celtics desde então e faturou o título da temporada 2007/2008 pela equipe.

Monta Ellis também se destacou ao marcar 22 pontos, enquanto Dirk Nowitzki fez 17 pelo time de Dallas, o quarto colocado da Conferência Oeste com 24 vitórias e dez derrotas. Avery Bradley anotou 22 pontos e Tyle Zelle somou 17 pontos e dez rebotes pelo Celtics, o décimo colocado do Leste com 11 triunfos em 30 partidas.

Kevin Durant também brilhou na rodada de sexta-feira da NBA. O ala comandou o Oklahoma City Thunder na vitória, em casa, por 109 a 102 sobre o Washington Wizards, sendo o cestinha da partida com 34 pontos. Para isso, acertou 12 de 18 arremessos de quadra, sendo quatro de sete de três pontos, nos 31 minutos em que atuou.

Assim, Durant manteve o seu alto rendimento, pois na última quarta-feira havia anotado 44 pontos no triunfo sobre o Phoenix Suns, definido apenas na prorrogação. E dessa vez ele contou com o auxílio de Russel Westbrook, que marcou 22 pontos e deu seis assistências.

Com o resultado, o Thunder chegou aos 17 triunfos em 34 partidas, atingindo pela primeira vez a marca de 50% de aproveitamento nesta temporada. A equipe está apenas na décima colocação na Conferência Oeste.

Bradley Beal somou 21 pontos e dez rebotes e John Wall marcou 14 pontos e deu 12 assistências pelo Wizards. Já o brasileiro Nenê Hilário atuou por 26 minutos com 12 pontos, três assistências e um rebote. O time de Washington sofreu a segunda derrota consecutiva e ocupa o quarto lugar da Conferência Leste com 22 vitórias em 32 partidas.

Em um duelo entre os líderes das conferências da NBA, se deu melhor quem está com a melhor campanha da temporada 2014/2015. Atuando em casa, o Golden State Warriors não teve muitas dificuldades para derrotar o Toronto Raptors por 126 a 105. Stephen Curry comandou o time de Oakland no triunfo ao somar 32 pontos e 12 assistências.

Marreese Speights anotou 26 pontos, Klay Thompson marcou 20 e Draymond Green conseguiu o primeiro "triple-double" da sua carreira, com 16 pontos, 13 assistências e 11 rebotes. O triunfo de sexta-feira foi o 26º do Warriors em 31 partidas, o que o deixa na dianteira do Oeste.

Greivis Vásquez anotou 25 pontos, Kyle Lowry fez 22 e deu oito assistências, Louis Williams marcou 20 e Amir Johnson somou 12 pontos e dez rebotes pelo Raptors, enquanto o brasileiro Lucas Bebê conseguiu um rebote no 1min38 que ficou em quadra.

A derrota custou ao Raptors a perda da liderança da Conferência Leste para o Atlanta Hawks. O time soma duas vitórias e três derrotas em um giro de seis jogos como visitante que se encerrará no domingo diante do Phoenix Suns. A equipe canadense está com 24 triunfos em 33 partidas no campeonato.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 87 x 91 Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 98 x 100 Brooklyn Nets

Boston Celtics 101 x 119 Dallas Mavericks

New York Knicks 81 x 97 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 111 x 83 Houston Rockets

Oklahoma City Thunder 109 x 102 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 91 x 94 Indiana Pacers

Phoenix Suns 112 x 96 Philadelphia 76ers

Utah Jazz 92 x 98 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 126 x 105 Toronto Raptors

Los Angeles Lakers 106 x 109 Memphis Grizzlies

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA:

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Chicago Bulls x Boston Celtics

Houston Rockets x Miami Heat

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Washington Wizards

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers x Philadelphia 76ers