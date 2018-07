Rondo faz 26 pontos e Boston Celtics vence o Orlando Magic, na NBA

BOSTON - Rajon Rondo fez 11 seus 26 pontos no terceiro quarto, quando o Boston Celtics aproveitou a falta de pontaria do Orlando Magic para vencer por 91 a 80, neste domingo, na rodada de horário antecipado da NBA - para não coincidir com o Super Bowl (final do futebol americano).

O time de Boston ganhava por 46 a 43 no fim do primeiro tempo e ampliou a vantagem para 70 a 55 quando restavam 3min36 do terceiro período. Neste momento, os Celtics haviam acertado nove de seus 10 arremessos no quarto, ao contrário do Magic, que tinha somente quatro cestas em 18.

A equipe de Orlando marcou os seis últimos pontos do terceiro quarto, reduzindo o déficit no placar para 70 a 61, mas os Celtics responderam com um ataque de 7 a 2 para chegar a 77 a 63. Tiveram a vantagem de pelo menos oito pontos no resto do encontro.

Paul Pierce fez 18 pontos e Kevin Garnett marcou 16, para o Celtics, que impuseram a marca de 23 vitórias e quatro derrotas em casa. Dwight Howard fez 28 pontos e 13 rebotes para o Magic, que perdeu pela quinta vez nas últimas oito partidas.

Melhor marca. O ala-pivô Amare Stoudemire marcou 41 pontos, igualando sua melhor marca nesta temporada e, como cestinha do jogo, liderou o New York Knicks na vitória em casa por 117 a 103 sobre o Philadelphia 76ers.

A partida representou um confronto direto na luta por uma vaga da Conferência Leste nos playoffs, já que os Knicks seguem no sexto lugar, agora com 26 vitórias e 24 derrotas, enquanto os Sixers, que estão em sétimo, permaneceram com 23 triunfos e somaram seu 27.º revés.

Os resultados dos jogos deste domingo da NBA:

Miami Heat 97x79 Los Angeles Clippers

New Jersey Nets 86x105 Indiana Pacers

New York Knicks 117x103 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 91x80 Orlando Magic

As próximas partidas, na noite desta segunda-feira:

Charlotte Bobcats x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

New Orleans Hornets x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets x Houston Rockets

Portland Trail Blazers x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Utah Jazz

Golden State Warriors x Phoenix Suns