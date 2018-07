Rose para por duas semanas e não deve desfalcar os Bulls

A fratura na órbita esquerda no primeiro dia de treinos da pré-temporada e a cirurgia desta quarta-feira parecem não ter passado de um susto para Derrick Rose e o Chicago Bulls. Horas depois da operação, a franquia da NBA tranquilizou seus torcedores ao informar que seu principal astro deverá ficar afastado do basquete somente por duas semanas.

Na última terça, Rose sofreu uma cotovelada de um companheiro durante o treinamento do Bulls. O time de Chicago confirmou a lesão e prometeu estipular o tempo de afastamento após a cirurgia. Depois do procedimento, o técnico Fred Hoiberg anunciou que ainda não pode prever o retorno do atleta, e somente com o comunicado oficial da franquia veio o alívio aos torcedores.

Rose atravessa há anos um verdadeiro pesadelo com lesões, mas esta não deve tirá-lo de partidas oficias do Bulls. Em duas semanas, o jogador deverá retornar aos treinos sem limitações. A estreia da equipe na temporada 2015/2016, no entanto, acontece somente no dia 27 de outubro.

A sequência de lesões passou a assolar Rose depois que ele foi eleito MVP (jogador mais valioso) da temporada 2010/2011. Em 2011/2012, atuou em somente 39 dos 82 jogos. Durante os playoffs, sofreu a ruptura no ligamento cruzado anterior de seu joelho esquerdo que o obrigou a passar pela primeira cirurgia.

A recuperação foi longa e obrigou Rose a ficar afastado de toda a temporada 2012/2013. A expectativa era vê-lo em plenas condições em 2013/2014, mas após somente 10 jogos ele sofreu uma ruptura de menisco no joelho direito, passou por nova cirurgia e ficou de fora do restante do campeonato.

No início de 2015, nova cirurgia, outra vez para corrigir uma lesão no menisco de sua perna direita, mas talvez a menos grave das lesões até aqui. No fim da temporada 2014/2015, o armador já estava de volta às quadras. Nas últimas quatro temporadas, ele atuou em 100 de 312 jogos possíveis.