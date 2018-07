Rubén Magnano visita Raulzinho e encerra viagem na Espanha

BARCELONA - O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Rubén Magnano, encerrou a sua viagem pela Espanha, onde se encontrou com jogadores brasileiros que atuam na liga nacional do país com Raulzinho, que defende o Gipuzkoa Basket. De acordo com o treinador, a conversa foi bastante positiva e o jogador revelou ânimo com a possibilidade de defender o Brasil no Mundial de Basquete.

Antes de Raulzinho, Magnano também havia se reunido na Espanha com Lucas Nogueira "Bebê" (Estudiantes), Rafael Luz (Rio Natura Monbus), Augusto Lima (UCAM Múrcia CB), Rafael Hettsheimeir (Unicaja Málaga) e Marcelinho Huertas (Barcelona).

"Falamos sobre a programação e como está sendo sua temporada na ACB. Ele é um bom menino e também me deu uma resposta favorável. Durante a viagem conversei com os seis jogadores brasileiros que atuam na Liga Espanhola. Foi uma ótima oportunidade de encontrar pessoalmente com esses atletas. É bom saber como estão vivendo e acompanhar de perto as partidas e treinamentos", afirmou Magnano.

Raulzinho lembrou que defende a seleção brasileira desde as divisões de base e se disse motivado com a possibilidade de jogar o Mundial. "Conversamos sobre a programação deste ano e o meu desempenho na atual temporada da ACB, pelo Gispuzkoa. Sobre a convocação, deixei claro para ele que se for chamado estarei disponível para defender novamente o meu país e vestir a camisa do Brasil. Jogo na seleção brasileira desde 2007 (estreou no Sul-Americano Cadete) e a minha expectativa é muito boa de poder treinar com grandes jogadores e poder representar o Brasil. Farei o meu melhor para ajudar o grupo", disse.

Após a passagem pela Espanha, Magnano seguiu nesta quarta-feira para Milão, na Itália, onde vai acompanhar a seleção brasileira masculina sub-18 na disputa do Nike International Junior Tournament Euroleague, que será realizado desta quinta até domingo.

"Em Milão, irei acompanhar o desempenho da Seleção Sub-18 e ver mais de perto esses meninos que se preparam para uma competição muito importante que é a Copa América. A competição irá classificar para o Campeonato Mundial Sub-19 de 2015", afirmou Magnano.

O Brasil está no Grupo A do Mundial de Basquete, que será realizado na Espanha. A sua chave será disputada em Granada e os adversários da fase de grupos são França (30 de agosto), Irã (dia 31), Espanha (1º de setembro), Sérvia (dia 3) e Egito (dia 4).