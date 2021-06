Rudy Gobert e Ben Simmons lideram seleção de defesa da temporada da NBA

A NBA anunciou os 10 jogadores que compõem as seleções de defesa desta temporada. O pivô francês Rudy Gobert, do Utah Jazz, que foi eleito o Jogador Defensivo do Ano pela terceira vez na semana passada, e o australiano Ben Simmons, do Philadelphia 76ers, que terminou em segundo na votação, foram os únicos escolhidos para o primeiro time por unanimidade.

Além deles aparecem outros dois jogadores já eleitos como Jogador Defensivo do Ano. São os casos de Draymond Green, do Golden State Warriors, na temporada 2016-2017, e o grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, em 2019-2020. Para terminar o primeiro, Jrue Holiday, também dos Bucks, completa o quinteto.

Essa é a quinta vez na carreira que Gobert faz parte do seleto grupo, enquanto que é a segunda para Simmons e a terceira para Antetokounmpo.

Já o segundo time é formado por Kawhi Leonard, dos Los Angeles Clippers, eleito melhor defensor da temporada em duas ocasiões, e duas duplas: Matisse Thybulle e Joel Embiid, dos 76ers, e Jimmy Butler e Bam Adebayo, do Miami Heat.

Destes, Kawhi foi selecionando para esta honraria em sete temporadas - o máximo dentre os anunciados. Butler já foi honrado cinco vezes, seguido por Adebayo, em três. Thybulle faz parte do time pela primeira vez na carreira.

Os que ficaram de fora do corte foram Mikal Bridges, do Phoenix Suns, Myles Turner, do Indiana Pacers, e Clint Capela, do Atlanta Hawks.