Ruptura no tendão tira Varejão do resto da temporada na NBA

Atualizada às 17h40

Mais uma vez a temporada de Anderson Varejão na NBA foi interrompida abruptamente por um problema físico. Se em 2012-2013 ele perdeu cerca de metade do campeonato por uma embolia pulmonar e em 2013-2014 sofreu com um problema nas costas, desta vez o pivô brasileiro desfalcará o Cleveland Cavaliers até o fim da competição por causa de uma ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo.

A lesão foi confirmada após a realização de um exame de ressonância magnética nesta quarta-feira. A cirurgia de reconstrução ainda não está marcada e, enquanto isso, Varejão será assistido pelos médicos de Cleveland. "Não vou passar o Natal do jeito que esperava. Estou triste, chateado, claro. Esta é uma temporada especial, estava me sentindo bem, jogando bem, mas aconteceu. Faz parte. Agora é trabalhar fora de quadra, pensar na recuperação, manter a cabeça boa, sem pressa, para voltar bem", afirmou o jogador.

Varejão se contundiu na vitória do Cavaliers por 125 a 104 sobre o Minnesota Timberwolves, na última terça-feira. Durante o terceiro quarto, o pivô se posicionava para pegar um rebote no garrafão adversário quando, sozinho, sofreu a lesão. Ele ficou jogado no chão e precisou ser carregado para fora da quadra.Após a partida, o técnico do Cavaliers, David Blatt, já admitia o temor de que o problema pudesse ser grave. O brasileiro deixou o ginásio com a perna imobilizada e com o auxílio de muletas.

Este é mais um dos muitos problemas físicos enfrentados por Varejão nos últimos anos. Somente nas últimas quatro temporadas, o pivô brasileiro desfalcou o Cleveland Cavaliers em 165 jogos.

Titular da equipe, Varejão vinha tendo médias de 9,8 pontos e 6,5 rebotes na temporada 2014/2015. Sem ele, a tendência é que Tristan Thompson assuma a titularidade ao lado de Kyrie Irving, Mike Miller, LeBron James e Kevin Love.