Saddiq Bey brilha com 51 pontos na vitória do Pistons sobre o Magic fora de casa

Saddiq Bey foi o grande nome da vitória do Detroit Pistons sobre o Orlando Magic por 134 a 120, na noite desta quinta-feira, na NBA. Bey anotou 51 pontos na partida, registrando a maior pontuação de sua carreira, em 39 minutos em quadra. O confronto colocou frente a frente as duas piores equipes da Conferência Leste e ambos já estão fora dos playoffs.

Além dos 51 pontos, Bey também contribuiu com nove rebotes, quatro assistências e três roubos de bola. Os coadjuvantes do Pistons foram Marvin Bagley III, com 20 pontos e 11 rebotes, e Isaiah Stewart, que registrou 16 pontos e 10 rebotes.

“Minha mãe estava em cima de mim esta manhã. 'Seja mais agressivo.' Ela vem fazendo isso desde que eu era criança. Mal posso esperar para falar com ela”, disse Bey a jornalistas após a partida.

O Magic, franquia que mais perdeu na temporada, com 53 derrotas, teve Franz Wagner como cestinha, com 26 pontos, acertando dez de 15 arremessos. Já Mo Bamba conseguiu um "double-double" de 10 pontos e 12 rebotes.

Com a vitória, o Pistons encerra uma sequência de quatro partidas sem vencer e agora ocupa a 14ª posição na Conferência Leste, com 19 vitórias e 51 derrotas.

