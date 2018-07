Sampaio Corrêa derrota o Corinthians e é campeão brasileiro de basquete feminino

O Sampaio Corrêa já poderia ter conquistado o título nacional ao lado de sua torcida no último domingo, mas foi batido pela equipe paulista por 60 a 52. Antes, nos dois primeiros duelos da decisão, realizados no ginásio Centro Cívico, em Americana (SP), o time maranhense já havia mostrado força e vencido com certa facilidade.

Em quadra, o Sampaio Corrêa mostrou que aprendeu com os erros cometidos na derrota do último domingo. Em uma boa atuação coletiva, assumiu a liderança do placar na metade do primeiro quarto e não a perdeu mais. Palmira e Ramona foram as cestinhas da partida com 16 e 14 pontos cada, respectivamente. Outro destaque foi Nádia, que anotou um "duplo-duplo" (dois dígitos em dois fundamentos), com 11 rebotes e 10 pontos. Pelo lado corintiano, Damiris foi a que mais pontuou com 15 pontos.

Estreante na competição, o Sampaio Corrêa terminou a fase de classificação em segundo lugar, justamente atrás do vice-campeão Corinthians/Americana. Na semifinal, as maranhenses bateram o América-PE por 2 a 1 na série de melhor-de-três.