San Antonio bate Memphis em casa e empata série em 1 a 1

Depois de ser surpreendido pelo Memphis Grizzlies no domingo, o San Antonio Spurs bateu o rival nesta quarta-feira, também em casa, por 93 a 87 e empatou os playoffs da Conferência Oeste.

Depois de três quartos muito equilibrados, os Spurs entraram na última parcial com vantagem de apenas um ponto. Empurrado por sua torcida, o time de melhor campanha na Conferência Oeste, ainda abriu mais cinco pontos para fazer 1 a 1 na série, disputada em melhor de sete partidas.

O próximo encontro entre as duas equipes será no sábado, pela primeira vez com mando de quadra do Memphis.

Mais do que baseado em boas atuações individuais, os Spurs pautaram seu triunfo na força de seu conjunto, que teve cinco jogadores superando a marca dos 10 pontos.

Com 17 pontos, o armador argentino Manu Ginobili foi o cestinha da equipe, apenas um ponto mais que os alas Richard Jefferson e Tim Duncan e o armador George Hill. Duncan ainda completou sua boa exibição com 10 rebotes.

Pelo Memphis, o ala-armador Sam Young foi o cestinha ao marcar 17 pontos, dois a mais que o armador Tony Allen. O pivô espanhol Marc Gasol, por sua vez, marcou double-double de 12 pontos e 17 rebotes.