San Antonio e Phoenix avançam e se enfrentam na NBA

A NBA conheceu na noite de quinta-feira os dois primeiros semifinalistas da Conferência Oeste. San Antonio Spurs e Phoenix Suns triunfaram e fecharam suas respectivas séries pela primeira rodada dos playoffs em 4 a 2. Agora, as duas equipes vão se enfrentar em uma série melhor de sete jogos que começará na segunda-feira.

Fora de casa, o Phoenix Suns derrotou o Portland Trail Blazers por 99 a 90. A equipe do brasileiro Leandrinho Barbosa se impôs no início da partida e terminou o primeiro tempo com uma vantagem de 12 pontos (53 a 41), o que foi decisivo para o triunfo.

Jason Richardson foi o principal responsável pelo triunfo do Suns, com 28 pontos e sete rebotes. Já Leandrinho atuou por apenas dez minutos e deixou a partida com cinco pontos. Martell Webster anotou 19 pontos e foi o cestinha do Blazers na partida.

Com um primeiro quarto fulminante, vencido por 22 a 8, o San Antonio Spurs derrotou o Dallas Mavericks por 97 a 87 e eliminou um dos favoritos ao título da NBA na temporada 2009/2010. O Mavericks terminou a temporada regular com a segunda melhor campanha da Conferência Oeste.

O argentino Manu Ginobili foi um dos destaques do Spurs, com 26 pontos, enquanto Tim Duncan conseguiu um "double-double", com 17 pontos e dez rebotes. O alemão Dirk Nowitzki, do Mavericks, foi o cestinha da partida, com 33 pontos.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta sexta-feira com as partidas Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks, Oklahoma City x Los Angeles Lakers e Utah Jazz x Denver Nuggets.