San Antonio ganha terceira nos playoffs e fica perto da final do Oeste na NBA

PORTLAND - Liderado mais uma vez por Tony Parker, o San Antonio Spurs faturou a terceira vitória seguida sobre o Portland Trail Blazers neste sábado e ficou muito perto da final da Conferência Oeste, nos playoffs da NBA. Na outra partida da noite, o Miami Heat foi superado pelo Brooklyn Nets.

Jogando fora de casa, os Spurs se aproximaram da decisão do Oeste ao vencerem por 118 a 103, abrindo 3 a 0 na série melhor-de-sete jogos. Atual vice-campeão da NBA, a equipe está a apenas uma vitória para alcançar a final da sua Conferência. O triunfo poderá ser obtido já nesta segunda-feira, novamente na casa do Portland.

Em boa fase na equipe texana, Parker anotou 29 pontos e foi o cestinha da partida. Tim Duncan contribuiu com 19, enquanto Kawhi Leonard obteve um double double de 16 pontos e 10 rebotes. Já o brasileiro Tiago Splitter anotou nove pontos nos 26 minutos em que esteve em quadra.

Em Nova York, o Brooklyn Nets obteve grande vitória de virada sobre o favorito Miami Heat na noite de sábado. Após sair atrás no placar, a equipe da casa venceu por 104 a 90, mantendo as esperanças na série contra o time de LeBron James. Agora, o Miami lidera o confronto por 2 a 1.

Para segurar o ímpeto dos atuais bicampeões, os Nets contaram com a força do conjunto para neutralizar a boa atuação individual de LeBron. O astro teve grande atuação, com 28 pontos, sendo o cestinha do duelo. E ainda viu Dwyane Wade contribuiu com seus 20 pontos.

Mesmo assim, a dupla do Miami não conseguiu superar o grupo do Brooklyn. Joe Johnson anotou 19 pontos, Andray Blatche registrou 15 e Paul Pierce ajudou com mais 14 pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta segunda-feira, novamente na casa do Brooklyn.