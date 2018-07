San Antonio Spurs supera Sacramento Kings na NBA com 11 pontos de Splitter

SAN ANTONIO - O San Antonio Spurs contou com uma boa atuação de Tiago Splitter para derrotar, em casa, o Sacramento Kings por 112 a 104 na rodada de domingo da NBA. Titular, o brasileiro permaneceu em quadra por 27 minutos e anotou 11 pontos ao converter cinco de seis arremessos de quadra. Além disso, obteve oito rebotes e deu uma assistência.

Mesmo iniciando a partida entre os reservas, o argentino Manu Ginóbili foi o cestinha dos Spurs com 28 pontos, seis a mais do que o francês Tony Parker. Já Tim Duncan somou 17 pontos e 13 rebotes. O trio de astros, aliás, anotou os últimos 21 pontos do time de San Antonio, agora com 24 vitórias em 31 partidas e em terceiro lugar na Conferência Oeste da NBA.

DeMarcus Cousins foi o cestinha da partida com 29 pontos e ainda obteve 14 rebotes, mas não conseguiu evitar a 20ª derrota dos Kings, que acumulam apenas nove triunfos no campeonato. Já Isaiah Thomas marcou 27 pontos, três a mais do que Rudy Gay.

Também pela rodada de domingo, o Cleveland Cavaliers perdeu, em casa, para o Golden State Warriors por 108 a 104. O brasileiro Anderson Varejão atuou por 36 minutos, com 12 rebotes, oito pontos e uma assistência. Kyrie Irving marcou 27 pontos e Tristan Thompson somou 17 pontos e 12 rebotes para os Cavaliers, que sofreram sua quinta derrota consecutiva e venceu apenas dez de 30 partidas nesta temporada.

Stephen Curry foi o cestinha do jogo com 29 pontos, deu 11 assistências e obteve nove rebotes, além de ter marcado a cesta que definiu a quinta vitória consecutiva dos Warriors, sétimo colocados na Conferência Oeste, com 19 triunfos e 13 derrotas.

Já o Oklahoma City Thunder conquistou a sua segunda vitória seguida sem Russel Westbrook, que passou por cirurgia no joelho direito, graças a Kevin Durant. O astro marcou 33 pontos, conseguiu 13 rebotes e deu cinco assistências no triunfo por 117 a 86 sobre o Houston Rockets, em casa.

Jeremy Lamb também se destacou ao anotar 22 pontos pelo Thunder, equipe de melhor campanha da temporada 2013/2014 da NBA, com 25 vitórias em 30 jogos. Aaron Brooks fez 17 pontos para os Rockets, que vinham embalados por três triunfos seguidos.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Cleveland Cavaliers 104 x 108 Golden State Warriors

Orlando Magic 109 x 102 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 117 x 86 Houston Rockets

San Antonio Spurs 112 x 104 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 104 x 111 Philadelphia 76ers

