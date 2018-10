San Antonio Spurs vai aposentar camisa 20 de Ginóbili nesta temporada

O San Antonio Spurs anunciou nesta terça-feira que vai aposentar a camisa número 20, utilizada pelo argentino Manu Ginóbili ao longo de sua passagem pela franquia. A cerimônia em homenagem ao ala/armador está marcada para o dia 28 de março, quando a equipe texana recebe o Cleveland Cavaliers.

A aposentadoria da camisa de Ginóbili já era esperada e aconteceu somente dois meses depois de o jogador anunciar o fim de sua carreira. Em agosto, o argentino confirmou que estava deixando as quadras aos 41 anos, após 23 deles dedicados ao basquete e 16 ao Spurs.

Ginóbili foi escolhido pelo Spurs no Draft de 1999, mas só se juntou à equipe em 2002. Pela equipe texana, conquistou quatro títulos da NBA (2002/2003, 2004/2005, 2006/2007 e 2013/2014). E mesmo sendo reserva na maior parte desta jornada, marcou época na história da franquia como seu maior anotador de arremessos de três, com 1.495, e de roubos de bolas, com 1.392.

O jogador ainda tem em seu currículo o prêmio de melhor reserva da temporada 2007/2008. Por tudo isso, será o nono nome da história do Spurs a ter a camisa aposentada, se juntando a Bruce Bowen (número 12), Tim Duncan (21), Sean Elliott (32), George Gervin (44), Avery Johnson (6), Johnny Moore (00), David Robinson (50) e James Silas (13).

Ginóbili é considerado o maior nome da história do basquete argentino e um dos maiores da América Latina. Foi ele o líder da seleção nacional que surpreendeu o mundo e conquistou em 2004 a única medalha de ouro olímpica do país na modalidade, em Atenas, deixando no caminho equipes como a dos Estados Unidos. O ala/armador ainda tem no currículo o vice-campeonato mundial em 2002 e o bronze olímpico em 2008, em Pequim.