San Antonio Spurs vence Denver Nuggets com cesta de Ginobili no fim

O brasileiro Nenê Hilário voltou a ter boa atuação, mas não conseguiu evitar a derrota do Denver Nuggets por 113 a 112 para o San Antonio Spurs, na noite de quinta-feira, em casa. E o argentino Manu Ginobili voltou a ser decisivo para o triunfo do Spurs, que tem a melhor campanha da temporada 2010/2011, com 22 vitórias e três derrotas.

Assim como na quarta-feira, quando fez a cesta da vitória sobre o Bucks no último segundo, Ginobili voltou a brilhar ao anotar os dois pontos finais do jogo quando faltavam quatro segundos. Depois, ainda sofreu a falta que cancelou a cesta anotada por Carmelo Anthony, o que garantiu a sétima vitória seguida do Spurs.

Ginobili anotou 16 pontos na partida e contou com o auxílio de Tim Duncan, que fez 28 pontos e pegou 16 rebotes. Nenê marcou 19 pontos para o Nuggets, que teve Anthony como cestinha da partida, com 31 pontos.

O Boston Celtics ampliou a sua boa fase e superou o Atlanta Hawks por 102 a 90, em casa. Assim, ampliou a sua invencibilidade para 12 jogos. Com uma atuação consistente, a equipe conseguiu superar os desfalques de Rajon Rondo, Shaquille O''Neal, Delonte West, Jermaine O?Neal e Kendrick Perkins para vencer.

No triunfo, três jogadores terminaram o jogo com "double-double". Kevin Garnett, com 17 pontos e 14 rebotes, Paul Pierce, com 15 pontos e dez assistências, e Glen Davis, com 18 pontos e dez rebotes, foram os destaques do Celtics. Marvin Willians, do Hawks, foi o cestinha da partida, com 26 pontos.

Resultados de 16 de dezembro:

New Jersey Nets 97 x 89 Washington Wizards

Boston Celtics 102 x 90 Atlanta Hawks

Denver Nuggets 112 x 113 San Antonio Spurs

Jogos de 17 de dezembro:

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

New York Knicks x Miami Heat

Philadelphia 76ers x Los Angeles Lakers

Toronto Raptors x New Jersey Nets

Atlanta Hawks x Charlotte Bobcats

Detroit Pistons x Los Angeles Clippers

New Orleans Hornets x Utah Jazz

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves