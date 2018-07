San Antonio Spurs vence Mavericks e se garante nos playoffs da NBA

SAN ANTONIO - O San Antonio Spurs se classificou matematicamente para os playoffs da temporada 2012/2013 da NBA ao derrotar, na rodada de quinta-feira, em casa, o Dallas Mavericks por 92 a 91. Tim Duncan foi o principal destaque do triunfo ao ser o cestinha do jogo com 28 pontos e ainda conseguiu um "double-double" ao obter 19 rebotes.

Com o triunfo, os Spurs fizeram 4 a 0 no confronto direto com o Mavericks, ganhando todos os triunfos contra a equipe na temporada regular, o que não acontecia desde 1998, quando Duncan fez a sua temporada de estreia na NBA. Além disso, a equipe segue na liderança da Conferência Oeste, com 50 vitórias e 16 derrotas, enquanto o Mavericks ocupa apenas a 10ª colocação.

O brasileiro Tiago Splitter permaneceu em quadra por 31 minutos pelo Spurs, com 10 rebotes, oito pontos e três assistências para o Spurs. O alemão Dirk Nowitzki foi o principal destaque do Mavericks na partida, com 21 pontos e 11 rebotes.

Os Spurs dominaram o duelo, mas tiveram o seu triunfo ameaçado no final. A equipe abriu 92 a 84 quando faltavam 2 minutos e 37 segundos para o encerramento do quarto período. Os Mavericks, então, anotaram sete pontos seguidos e diminuiu o placar para 92 a 91 a 28s2 do encerramento do jogo. Em seguida, Manu Ginóbili, para o Spurs, e Vince Carter, para o Mavericks, erraram arremessos. Assim, o time de San Antonio acabou vencendo o duelo.

No outro jogo da rodada de quinta da NBA, o Portland Trail Blazers superou o New York Knicks por 105 a 90, em casa. Damian Lillard liderou o Blazers, 11º colocado na Conferência Oeste, com 26 pontos e 10 assistências na partida, enquanto LaMarcus Aldridge somou 22 pontos e 10 rebotes e J.J. Hickson terminou o jogo com 16 rebotes e 12 pontos.

J.R. Smith foi o cestinha da partida com 33 pontos para o Knicks, que acertou apenas 33% dos arremessos de quadra no segundo tempo. A equipe de Nova York ocupa a terceira colocação da Conferência Leste, mas perdeu as últimas três partidas e vem sofrendo com as lesões. Tyson Chandler e Carmelo Anthony não entraram em quadra, assim como Amare Stoudemire, que deve ficar seis semanas afastado das quadras após operar o joelho.

Confira os jogos da rodada desta sexta-feira da NBA:

