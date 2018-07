San Antonio Spurs vence o duelo diante do Dallas Mavericks na NBA

DALLAS - O San Antonio Spurs venceu mais uma na NBA. Mesmo jogando fora de casa na noite desta quinta-feira, a equipe do brasileiro Tiago Splitter superou o Dallas Mavericks por 99 a 93, alcançando o seu 13.º triunfo nas últimas 14 rodadas.

O excelente momento consolida cada vez mais o San Antonio com a melhor campanha da temporada, com 28 vitórias e apenas quatro derrotas. O Dallas, por sua vez, ganhou 24 de 31 confrontos e vem logo atrás do Spurs.

Na partida disputada em Dallas, o time da casa não contou com Dirk Nowitzki, lesionado. Caron Butler ainda minimizou a falta do alemão e foi o cestinha com 30 pontos, mas não impediu a derrota do Mavericks. Contribuiu para a vitória do Spurs a boa atuação de Tim Duncan, que fechou com 17 pontos e 11 rebotes. Splitter, por sua vez, não entrou em quadra.

Contando com o apoio de sua torcida, o Orlando Magic confirmou o favoritismo e derrotou o New York Knicks por 112 a 103, chegando ao seu 21.º triunfo. Destaque novamente para Dwight Howard, com 24 pontos e 18 rebotes. Pelo lado do Knicks, Amare Stoudemire marcou 30 pontos. Ainda nesta quinta-feira, o Portland Trail Blazers venceu o Utah Jazz por 100 a 89.

Confira os resultados desta quinta-feira:

Orlando Magic 112 x 103 New York Knicks

Dallas Mavericks 93 x 99 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 100 x 89 Utah Jazz

Confira os jogos de sexta-feira:

Boston Celtics x New Orleans Hornets

Charlotte Bobcats x Golden State Warriors

Indiana Pacers x Washington Wizards

Chicago Bulls x New Jersey Nets

Houston Rockets x Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder x Atlanta Hawks

Phoenix Suns x Detroit Pistons

Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers

Veja também:

Kevin Garnett desfalca o Celtics por duas semanas