San Antonio Spurs vence o Washington Wizards, na NBA

SAN ANTONIO - O San Antonio Spurs manteve o bom momento na noite deste domingo. Jogando em casa, o time de Tiago Splitter não teve maiores dificuldades para ganhar do Washington Wizards por 94 a 80, chegando ao seu 11.º triunfo nas últimas 12 partidas na NBA. A equipe tem ainda a melhor campanha da temporada, com 26 vitórias e apenas quatro derrotas.

O argentino Manu Ginóbili foi o principal nome do Spurs, ao anotar 21 pontos. Destaque também para o francês Tony Parker, que fechou a partida com 20 pontos e 14 assistências. Splitter, por sua vez, jogou apenas cinco minutos e pegou um rebote.

Mesmo com os 24 pontos de Chauncey Billups, o Denver Nuggets decepcionou em casa e foi derrotado pelo Philadelphia 76ers por 95 a 89. O brasileiro Nenê jogou bem e terminou com 13 pontos e nove rebotes, o que não impediu a 13.ª derrota de sua equipe em 29 partidas.

Outra equipe com um brasileiro a perder foi o Cleveland Cavaliers. Após liderar boa parte do jogo, o time vacilou nos minutos finais e foi superado pelo Minnesota Timberwolves por 98 a 97. Apesar do resultado, Anderson Varejão foi bem e fechou com 12 rebotes e seis pontos.

Ainda neste domingo, o Chicago Bulls chegou ao seu 19.º triunfo ao superar, na prorrogação, o Detroit Pistons por 95 a 92. Carlos Boozer teve atuação inspirada, com 31 pontos e 11 rebotes.

Os resultados deste domingo:

Los Angeles Clippers 108 x 103 Phoenix Suns

Cleveland Cavaliers 97 x 98 Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons 92 x 95 Chicago Bulls

New Orleans Hornets 93 x 86 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 90 x 104 Memphis Grizzlies

San Antonio Spurs 94 x 80 Washington Wizards

Denver Nuggets 89 x 95 Philadelphia 76ers

Confira os jogos desta segunda-feira:

Charlotte Bobcats x Detroit Pistons

New Jersey Nets x Orlando Magic

Memphis Grizzlies x Toronto Raptors

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves x New Orleans Hornets

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks

Houston Rockets x Washington Wizards

Utah Jazz x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x Los Angeles Clippers