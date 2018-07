San Antonio Spurs vence Pistons e garante vaga nos playoffs da NBA

A classificação coroa a forte campanha do Spurs, geralmente ofuscado pelo Warriors na atual temporada. O Spurs tem a segunda melhor campanha até agora, com apenas nove derrotas - só o rival tem rendimento superior, com cinco tropeços. Com esta definição, restam agora seis vagas da Conferência Oeste nos playoffs.

Para assegurar a classificação com boa antecipação, o Spurs contou com noite inspirada da dupla formada por Kawhi Leonard e LaMarcus Aldridge. Eles anotaram 27 e 23 pontos, respectivamente, e foram os cestinhas da partida. Tobias Harry e Marcus Morris marcaram 16 pontos cada para o Pistons, que segue na luta pela vaga nos playoffs - é o oitavo colocado, com 31 vitórias e 30 derrotas.

Em duelo direto pela terceira colocação da Conferência Oeste, o Los Angeles Clippers levou a melhor em casa e venceu o Oklahoma City Thunder por 103 a 98. Mesmo sem o machucado Blake Griffin, o time de Los Angeles obteve forte reação no fim e faturou sua 40ª vitória (tem 20 derrotas).

Sem Griffin, Chris Paul liderou a equipe anfitriã com seus 21 pontos e 13 assistências, em mais um "double-double" na temporada. DeAndre Jordan contribuiu com 20 pontos e 18 rebotes. Do lado do Thunder, ainda terceiro colocado (42 vitórias e 19 derrotas), Kevin Durant cravou 30 pontos e obteve 11 rebotes. Russell Westbrook ajudou com 24 pontos e 12 assistências.

Ainda pelo lado Oeste, o Los Angeles Lakers foi batido pelo Denver Nuggets por 117 a 107, fora de casa. Apesar do revés, o brasileiro Marcelinho Huertas teve boa atuação, com nove pontos, oito assistências e um rebote. O Lakers segue com uma das piores campanhas da competição, com apenas 12 vitórias e 50 derrotas, na última posição da Conferência.

No Leste, o Toronto Raptors voltou a mostrar força em casa. Venceu o Utah Jazz por 104 a 94, com 32 pontos de Kyle Lowry e 31 de DeMar DeRozan. Foi a 11ª vitória consecutiva do Raptors como mandante. Desta forma, sustenta com tranquilidade a segunda colocação da Conferência, com 40 vitórias e 19 derrotas.

Pelo Utah Jazz, Raulzinho começou como reserva mas pôde jogar 23 minutos, nos quais marcou 10 pontos. Do outro lado da quadra, o brasileiro enfrentou o compatriota Lucas "Bebê" Nogueira. Com uma entrada surpreendente, ele anotou dois pontos e quatro rebotes nos quatro minutos em que esteve em quadra.

De olho no Raptors, o Boston Celtics fez a lição de casa ao derrotar o Portland Trail Blazers por 116 a 93. Com 30 pontos de Isaiah Thomas, o Cetics chegou à 37ª vitória - tem ainda 25 derrotas -, na terceira colocação da Conferência Leste.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Orlando Magic 102 x 89 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 99 x 119 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 104 x 94 Utah Jazz

Boston Celtics 116 x 93 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 98 x 104 Washington Wizards

Houston Rockets 100 x 95 New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies 104 x 98 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 99 x 104 Indiana Pacers

San Antonio Spurs 97 x 91 Detroit Pistons

Denver Nuggets 117 x 107 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 103 x 98 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Miami Heat x Phoenix Suns

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder