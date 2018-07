San Antonio Spurs vence quarto jogo seguido na NBA

No triunfo do Spurs, o brasileiro Tiago Splitter teve boa atuação, com 13 pontos e oito rebotes nos 18 minutos em que permaneceu em quadra. Já Richard Jefferson anotou 20 pontos. O Jazz, que está eliminado, teve Al Jefferson como cestinha da partida com 23 pontos.

Também pela rodada de sábado, o Denver Nuggets garantiu a quinta colocação da Conferência Oeste da NBA ao superar, em casa, o Minnesota Timberwolves por 130 a 106. A equipe acumula, agora, 49 vitórias em 80 partidas. Já o Minnesota tem a pior campanha da NBA junto com o Cleveland Cavaliers com 17 triunfos e 63 derrotas. Além disso, perdeu as últimas 13 partidas.

Ty Lawson foi o cestinha da partida com 37 pontos. O pivô brasileiro Nenê Hilário atuou por 27 minutos, com dez pontos e quatro rebotes. Martell Webster e Lazar Hayward anotaram 15 pontos cada para o Timberwolves.

Resultados de 9 de abril:

Washington Wizards 115 x 83 Atlanta Hawks

Houston Rockets 99 x 78 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 108 x 101 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 111 x 102 Utah Jazz

Denver Nuggets 130 x 106 Minnesota Timberwolves

Jogos de 10 de abril:

Orlando Magic x Chicago Bulls

Miami Heat x Boston Celtics

Toronto Raptors x New Jersey Nets

Memphis Grizzlies x New Orleans Hornets

Charlotte Bobcats x Detroit Pistons

Indiana Pacers x New York Knicks

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Golden State Warriors x Sacramento Kings

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder