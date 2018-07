San Antonio Spurs vence Sacramento Kings com boa atuação de Splitter na NBA

O brasileiro Tiago Splitter teve boa atuação na noite de sexta-feira e contribuiu para a vitória do San Antonio Spurs por 113 a 100 sobre o Sacramento Kings, fora de casa. O pivô atuou por 26 minutos, com 16 pontos e nove rebotes. O francês Tony Parker, com 25 pontos, e DeJuan Blair, com 12 rebotes e dez pontos, foram os outros destaques da equipe.

Com o triunfo, o Spurs, equipe de melhor campanha na temporada 2010/2011 da NBA, soma agora 42 vitórias em 50 partidas disputadas. O Sacramento está apenas na 14ª colocação na Conferência Oeste, com 12 vitórias e 35 derrotas. Tyreke Evans foi o principal jogador da equipe, com 25 pontos.

Já Nenê Hilário não teve a mesma sorte. A boa atuação do brasileiro não impediu a derrota, em casa, do Denver Nuggets por 113 a 106 para oUtah Jazz. O pivô terminou a partida com 28 pontos e cinco rebotes. Carmelo Anthony foi o cestinha da partida, com 31 pontos. Porém, Deron Williams com 26 pontos e 12 assistências, e Al Jeferson com 28 pontos e dez rebotes, lideraram o Utah, que assumiu a sexta colocação da Conferência Oeste, com 30 vitórias e 20 derrotas, e ultrapassou o Denver, que soma 29 triunfos em 50 jogos.

Fora de casa, o Miami Heat derrotou o Charlotte Bobcats por 109 a 97, com atuação brilhante de Dwyane Wade, que conseguiu um "triple-double", com 22 pontos, 12 rebotes e dez assistências na quinta vitória seguida da sua equipe na NBA. Gerald Wallace e Stephen Jackson, do Bobcats, foram os cestinhas da partida com 25 pontos cada. Wallace ainda obteve dez rebotes.

Resultados de 4 de fevereiro:

Indiana Pacers 100 x 87 Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers 100 x 98 New York Knicks

Washington Wizards 92 x 110 Orlando Magic

Toronto Raptors 111 x 100 Minnesota Timberwolves

Charlotte Bobcats 97 x 109 Miami Heat

Atlanta Hawks 101 x 100 Los Angeles Clippers

Detroit Pistons 92 x 82 New Jersey Nets

Boston Celtics 97 x 101 Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies 112 x 105 Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns 107 x 111 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 100 x 113 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 106 x 113 Utah Jazz

Jogos de 5 de fevereiro:

Washington Wizards x Atlanta Hawks

Charlotte Bobcats x Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers

New Orleans Hornets x Los Angeles Lakers

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Chicago Bulls