San Pablo Burgos, de Vitor Benite, é bicampeão da Liga dos Campeões de Basquete e encara o Flamengo

O armador brasileiro Vitor Benite mostrou mais uma vez porque é um dos melhores jogadores brasileiros de sua geração. Ele liderou o Hereda San Pablo Burgos ao bicampeonato da Liga dos Campeões de Basquete e foi eleito MVP (Jogador Mais Valioso) da competição. Neste domingo, a equipe espanhola despachou o Pinar Karsiyaka, da Turquia, por 64 a 59, tendo o camisa 8 como cestinha da equipe 15 pontos.

Agora, o campeão europeu pelo segundo ano consecutivo terá pela frente o Flamengo. A equipe carioca levantou o troféu da Liga dos Campeões da América pela segunda vez, quando derrotou o Real Estelí por 84 a 80, em partida realizada no dia 14 de abril. Os rubro-negros terminaram a competição de forma invicta.

O caminho para Benite encontrar com seus compatriotas não foi tão fácil. A partida foi acirrada do começo ao fim, sendo decidida apenas nos instantes finais. Para efeitos de comparação, os parciais do confronto foram: 15 a 13 para os Burgos, 15 a 14 para o Karsiyaka, 17 a 11 para os Burgos e 20 a 18 para o Karsiyaka.

A equipe turca bem que tentou, mas não conseguiu conter o segundo título seguidos dos espanhóis. Restando menos de um minuto para o fim, apenas um ponto separavam as duas equipes. O armador Amath M'Baye arriscou uma bola de três pontos precipitada, que acabou por não dando em nada e troca de possa de bola para os Burgos.

No ataque seguinte, o time que defendia seu título conseguiu teve paciência, segurou a posse de bola e converteu uma bandeja com Alex Renfroe em jogada individual, colocando assim três pontos de frente. Os turcos, em sequência, desperdiçaram mais um ataque com menos de 30 segundos para o fim. A diferença seguiu sendo administrada e, consequentemente ampliada após dois lances livres de Benite.

Além dos 15 pontos, o brasileiro ainda contribuiu com dois rebotes e duas assistências. Renfroe também se destacou para os Burgos, tendo anotado 14 pontos, seis rebotes e quatro assistência. Pelo Karsiyaka, M'Baye foi o cestinha do jogo com 17 pontos e oito rebotes, enquanto Raymar Morgan contribuiu com 13 pontos e seis rebotes.