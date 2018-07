Sandy provoca adiamento de jogo da NBA em Nova York

Segundo comunicado da NBA, o jogo foi adiado após determinação do prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. Apesar do Sandy, que era um furacão e virou uma supertempestade, ter passado na segunda-feira pela cidade, os nova-iorquinos ainda sofrem com os estragos causados.

Um dos principais problemas é o sistema de transporte público, que ainda não foi normalizado. Assim, os torcedores teriam enormes dificuldades para chegar ao jogo desta quinta-feira. Sem contar que o novo ginásio do Nets, construído no Brooklyn (bairro de Nova York), fica sobre uma estação de metrô danificada.

A liga norte-americana de basquete não divulgou uma nova data para a realização da partida adiada, que seria a primeira do Nets em sua nova casa, no Brooklyn. E nem definiu se a equipe poderá jogar no seu ginásio no sábado, quando recebe o Toronto Raptors - também não há certeza sobre o duelo do Knicks na sexta-feira, contra o Miami Heat, no Madison Square Garden, que fica em Manhattan.