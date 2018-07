Santo André fatura o Paulista Feminino de Basquete

Medalhista de bronze no Mundial de 1971, ainda como jogadora, a técnica Laís Elena leva o Santo André ao seu segundo título paulista em quase trinta anos comandando a equipe feminina de basquete daquela cidade. Ela também tem um título nacional (1999) e um vice (2000) à frente do time.

O quarto jogo da decisão, no ginásio Milton Fenley Azenha, em Santo André, foi bastante disputado no primeiro tempo, com as duas equipes errando bastante e se alternando no comando do marcador. A igualdade prevaleceu nos primeiros 20 minutos.

Aproveitando os chutes de três de Kátia, o Santo André abriu 12 pontos de vantagem no terceiro quarto e encaminhou a vitória. O Americana até tentou reverter o marcador no último quarto, mas não havia mais tempo de tirar o título de Santo André.

A cubana Ariadna Felipe foi a cestinha da decisão, com 22 pontos, além de quatro rebotes e três assistências. Kátia, com 19 e Micaela Jacintho, 14 pontos e nove rebotes, também estiveram em destaque.

"São muitas emoções, como diz o rei Roberto Carlos. Superação é a palavra que define esta equipe, pois passamos por muitas situações complicadas, com contusões e outras coisas. Dedicamos esta conquista à nossa torcida de Santo André", relata a pivô Êga.