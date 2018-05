Santos apresenta projeto e vai buscar vaga no NBB pela Liga Ouro

O Santos confirmou o interesse em participar da próxima edição da Liga Ouro e, com isso, buscar o acesso para o NBB na temporada 2019-2020. O vice-presidente do clube, Orlando Rollo, e membros da diretoria, se encontraram com o presidente da Liga Nacional de Basquete, João Fernando Rossi, na sede da entidade, na terça-feira, e apresentaram detalhes sobre o projeto.

A equipe santista quer seguir os passos do Corinthians. A equipe alvinegra faz excelente campanha na Liga Ouro e tem boas chances de conseguir uma vaga na próxima temporada do NBB.

"É muito gratificante ver clubes de enorme tradição no esporte como o Santos demonstrar interesse em participar desse movimento do basquete. Ficamos felizes com o projeto que nos foi apresentado e acreditamos que o clube está no caminho certo para participar da próxima Liga Ouro", afirmou o presidente LNB, João Fernando Rossi.

O gestor da equipe será o ex-atacante Jamelli, em parceria do Santos com a Associação Ponto Positivo, que terá o direito do licenciamento da marca para o time de basquete.

"A nossa gestão tem um projeto voltado para os esportes olímpicos. Pretendemos iniciar a Liga Ouro com equipe bem competitiva para futuramente fazer parte do NBB. É um projeto antigo que temos e agora vamos colocar em prática", explicou Orlando Rollo.

"Nosso grande estímulo se deu pela parte de esporte e negócios, até porque hoje o basquete é o segundo esporte no Brasil. Por isso, interessa muito ao Santos porque é uma boa fonte de renda para o futuro", completou.

A Liga Ouro conta com nove equipes na atual edição e, neste momento, está na fase de playoffs. Corinthians e São José são os favoritos para conseguir o acesso. Apenas uma equipe sobe. Liga Sorocabana e Campo Mourão foram os rebaixados no NBB.