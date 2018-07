São José derrota atuais campeões da Liga das Américas e avança à 2ª fase

SÃO PAULO - Derrotado pelos Capitanes de Arecibo, de Porto Rico, na segunda rodada do Grupo C da Liga das Américas, o São José/Unimed reagiu em grande estilo neste domingo e conseguiu a classificação para as quartas de final ao superar o Pioneros de Quintana Roo, atuais campeões do torneio continental, por 100 a 91, em Quito.

Dessa forma, todas as equipes brasileiras avançaram. Já haviam obtido vaga Pinheiros/Sky, Flamengo e Uniceub/BRB/Brasília. Também disputarão vaga no Final Four o Lanús (Argentina), Capitanes de Arecibo, Osos de Jalisco e Pioneros de Quintana Roo (ambos do México).

Na próxima fase, os oito times se dividirão em dois grupos. Os dois melhores colocados de cada uma delas vão avançar ao Final Four. Os quadrangulares das oitavas serão disputados de 8 a 10 de março e de 15 a 17 do mesmo mês. A Fiba Américas, que organiza a competição, ainda não divulgou a composição dos grupos nem as cidades-sede.

Na vitória que valeu a classificação, os vice-campeões do NBB contaram com uma excelente atuação do pivô Murilo, que contribuiu com 28 pontos. Os alas Laws e Luis Felipe Lemes ajudaram com 15 e 14 pontos, respectivamente.