São José e Corinthians/Americana faturam títulos estaduais no basquete

Pedro Lima, cestinha da partida, com 26 pontos pela equipe visitante, foi o grande nome do time campeão, que ainda teve o norte-americano Jamaal Smith contabilizando 23 pontos. Já pela equipe da casa, o também norte-americano Shamell Stallworth foi o cestinha com 23 pontos, enquanto Guilherme Filipin anotou 22.

Já a final estadual do basquete feminino contou com Corinthians/Americana faturando o heptacampeonato, sendo o quarto de forma consecutiva, ao derrotar o Santo André por 83 a 58, em casa, no confronto único da decisão. A corintiana Karla da Costa foi a cestinha do duelo, com 24 pontos, e foi decisiva para ajudar o time a levar seu sétimo título paulista após as conquistas de 2001, 2003, 2010, 2012, 2013 e 2014.

O experiente técnico Antonio Carlos Vendramini, por sua vez, se sagrou campeão estadual pela 13ª vez em sua carreira - também ficou com a taça em 1983, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1999, 2004, 2005, 2006, 2013 e 2014.