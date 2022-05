São José e Liga Sorocabana de Basquete vão disputar o título do Brasileirão da CBB

São José e Liga Sorocabana venceram Araraquara e Flamengo/Blumenau, respectivamente, nesta quinta-feira, e são os finalistas do Brasileirão da Confederação Brasileira de Basquete. A decisão do Final Four acontece neste sábado, às 11h15, no Ginásio Galegão, em Blumenau, com transmissão do BandSports.

Com ótima atuação de Arthur Pecos, o São José foi o primeiro a se garantir na decisão com uma vitória por 78 a 68. O armador quase alcançou um triplo-duplo ao terminar o jogo contra Araraquara com 12 pontos, 10 rebotes e nove assistências.

Leia Também Jogador de basquete de 2,22m faz sucesso no TikTok com vídeos sobre perrengues da altura

"Criamos objetivos durante o campeonato. O primeiro era classificar para as quartas de final. O segundo, avançar para o Final Four. E agora, para a final. Feliz pela classificação, e agora o objetivo é o título", afirmou Pecos, que foi eleito o MVP da partida.

São José contou ainda com boa atuação ofensiva de Miguel Dicent, que anotou 22 pontos e foi o cestinha da partida. Pelo lado de Araraquara, Nezinho foi o maior pontuador, com 16 pontos.

Pouco depois, o Flamengo/Blumenau colocou o favoritismo à prova em casa e foi surpreendido pela Liga Sorocabana. Após igualdade por 68 a 68, o time paulista atropelou na prorrogação, fez 23 a 10 na parcial e venceu por 91 a 78.

Hawkins não é só parça do @JaMorant! Jogou demais o gringo com 37 de eficiência MVP, MVP… pic.twitter.com/tpngo8VKT7 — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) May 6, 2022

A Liga Sorocabana contou com excelente produção ofensiva de Hawkins, que terminou o jogo com 33 pontos. O americano converteu seis de sete tentativas da linha de três pontos (85% de aproveitamento) e foi eleito o MVP. Gui Santos também teve grande atuação, registrando um duplo-duplo: 18 pontos e 10 rebotes.

Pelo lado do Flamengo/Blumenau, o destaque foi Lucas Lima. O armador anotou 29 pontos, além de conseguir sete rebotes. Agora, o time rubro-negro disputa o terceiro lugar contra Araraquara, também no sábado, às 9h15.