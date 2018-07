São José elimina Araraquara e enfrenta o Fla pelo NBB

O São José/Unimed/Vinac não se importou por jogar fora de casa na noite desta sexta-feira e confirmou a sua classificação às quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Diante do Palmeiras/Lupo/Araraquara, o atual campeão paulista conseguiu a vitória que precisava para fechar a série melhor de cinco partidas por 3 a 1. Com tranquilidade, venceu por 82 a 70 no ginásio do adversário.

Nas quartas, o São José terá um adversário complicado. Como terminou a fase de classificação em sétimo, o time enfrentará ninguém menos que o Flamengo, atual campeão do NBB e vice-líder ao final dos dois turnos. Assim como foi contra o Araraquara, o time que somar três vitórias no confronto avança às semifinais.

No jogo desta sexta, o time de São José do Campos chegou embalado pelas duas últimas vitórias em casa, sendo derrotado apenas no primeiro jogo, em Araraquara. No entanto, a equipe não sentiu a pressão no retorno à cidade do interior paulista. Logo no intervalo, já vencia por dez pontos de diferença e não chegou a ter o triunfo ameaçado em nenhum momento.

Três jogadores lideraram o São José à vitória fora de casa. Cestinha do jogo, o pivô Wanderson marcou 21 pontos e ainda contribuiu com mais oito rebotes. Já Matheus e Fúlvio se destacaram na armação. O primeiro conseguiu 18 pontos, mas o segundo foi ainda melhor e anotou um duplo-duplo de 16 pontos e 13 assistências.

Pelo Araraquara, o pivô Deivisson não ficou atrás e também conseguiu dígitos duplos em dois fundamentos. Mesmo com a derrota dos anfitriões, ele anotou 19 pontos e dez rebotes. O ala/armador Arnaldinho foi outro a ir bem e marcou 16 pontos.

Com o resultado desta sexta, além do duelo entre São José e Flamengo, também ficou definido o outro confronto que ainda estava em aberto pelas quartas do NBB. O GRSA/Itabom/Bauru, oitavo colocado na fase de classificação, enfrenta o líder Universo/BRB/Financeira Brasília. Já o Vivo/Franca pega o Pinheiros/Sky e o Pitágoras/Minas encara o Ciser/Araldite/Univille/Joinville.