São José ganha e fatura Paulista de basquete masculino

A partida foi cheia de alternativas e nenhuma das duas equipes conseguiu abrir uma vantagem confortável no marcador. O Pinheiros chegou ao final do segundo quarto com uma vantagem de 42 a 37. Nos minutos finais, a equipe de São José vencia por 75 a 73 quando Paulinho conseguiu uma cesta que empatou o jogo. Na sequência, no entanto, a equipe fez falta em Laws. Faltando 17 segundos, Dedé converteu o lance livre que selou o destino da equipe do Vale do Paraíba na partida.

O armador Fúlvio não escondeu a emoção e chorou. "Foi por tudo o que passamos no campeonato, mais algumas coisas que aconteceram hoje (quarta), como o fato de não terem nos deixado treinar na quadra pela manhã", lembrou o jogador, que fez questão de dividir a vitória com a torcida, literalmente, cortando pedaços da rede da cesta e distribuindo para quem pedisse. "Acho que a união foi o diferencial desse grupo e por mais que eles tenham colocado água no nosso champanhe lá (o Pinheiros empatou a série no quarto jogo, em São José dos Campos), aqui (no Ginásio do Pinheiros) foi mais gostoso".

Para o técnico Cláudio Mortari, do Pinheiros, as indefinições do Campeonato Paulista em relação às datas dos jogos finais fizeram com que a quinta partida se tornasse imprevisível. "Tivemos a última bola do jogo na mão para ganhar e ela não entrou. Em outras ocasiões entrou e a gente acabou ganhando. Basquete é assim mesmo".

O armador Paulinho, do Pinheiros, tem sua análise sobre o jogo. "Nossa equipe é assim mesmo. Vai para cima, não se dá por vencida, mas fizemos um segundo tempo ruim. Entramos no início do jogo com a atitude correta mas no terceiro quarto a gente deixou eles crescerem na partida".

O tempo para comemorar será curto pois os times jogam nesta quinta pelo NBB. O Pinheiros recebe o Vila Velha (ES) em seu ginásio, às 19h30, enquanto que o São José enfrenta o Palmeiras (SP), também na capital paulista, às 20 horas.