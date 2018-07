São José se acautela para evitar surpresa em duelo com o Palmeiras

SÃO PAULO - Em recuperação no Novo Basquete Brasil, São José promete atenção redobrada a fim de não ser surpreendido na rodada desta terça-feira. O adversário, o Palmeiras, venceu duas partidas seguidas pela primeira vez no NBB e já deixou a zona de rebaixamento. O Alviverde ocupa a 16ª e antepenúltima colocação. As duas piores equipes do NBB disputarão um rebolo com as duas melhores equipes da Copa Brasil.

Na última rodada, no sábado, o Palmeiras bateu o Minas Tênis por 96 a 87, enquanto São José superou Joinville, em Santa Catarina, por 93 a 79.

Técnico da equipe campeã paulista, Régis Marreli enxerga virtudes no adversário. "O Palmeiras é um time que vem crescendo. Tem três norte-americanos e muita força física. Não acredito que será uma das equipes que cairão. Eles sofreram nas primeiras rodadas porque a equipe foi montada muito em cima do início da competição."

Quanto a São José, a principal dificuldade de Marreli tem sido a administração dos problemas decorrentes das lesões. "Encavalamos a disputa do Campeonato Paulista com o NBB e nossos jogadores sofreram com o acúmulo de jogos. Só pudemos disputar uma partida do NBB com o time completo até agora. Nossa meta é melhorar nossa colocação para termos um cruzamento mais favorável nos play-offs". São José ocupa a sétima colocação.

Satisfeito com a recuperação do pivô Murilo, Marreli agora se vê às voltas com o desfalque do ala/pivô Jefferson, que sofre com dores nas costas.

São José x Palmeiras terá início às 20h, no ginásio Lineu de Moura.