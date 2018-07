São José se impõe no terceiro quarto e vence a primeira

O São José/Unimed/Vinac confirmou seu favoritismo e derrotou o Franca Basquete na abertura da série de quartas de final do Campeonato Paulista masculino. Jogando no Vale do Paraíba, no acanhado ginásio Lineu de Moura, os vice-campeões do NBB levaram a melhor sobre o time comandado pelo técnico Lula Ferreira por 90 a 75 (41 a 35 no primeiro tempo).

São José se impôs a partir do terceiro quarto, quando conseguiu anular as ações ofensivas do adversário. Depois de abrir vantagem, o time do técnico Régis Marrelli soube administrá-la até o final.

Dedé, de São José, foi o cestinha, com 21 pontos.

O pivô Lucas, promessa francana, registrou um duplo-duplo (aproveitamento de dois dígitos em dois itens estatísticos).

O segundo jogo será neste domingo, a partir das 18h, novamente no Lineu de Moura.

Dedé, empolgado por poder atuar ao lado de todos os demais titulares, quer que o time mantenha a humildade."Importante iniciar o playoff com vitória, pois este jogo começou equilibrado, mas conseguimos abrir vantagem a partir do terceiro quarto. Temos que manter o mesmo foco para a sequência da série, já que estamos atuando com o time completo, usando a base titular da última temporada, coisa que não acontecia há algum tempo”, comenta o ala Dedé, do São José.