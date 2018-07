São José vence e vira a série das oitavas de final do NBB

SÃO PAULO - O São José/Unimed/Vinac venceu nesta terça-feira o Winner/Limeira por 72 a 60, e virou a série de oitavas de final do NBB. Agora, a equipe vence a série por 2 a 1.

O ala do São José, Renato, foi o cestinha do confronto, com 20 pontos. Além dele, o pivô Rafael Mineiro também se destacou pelo time vencedor, com 12 pontos e nove rebotes. Pelo lado do Limeira, o ala Diego foi o principal nome, anotando 16 pontos.

Mesmo fora de casa, a equipe começou melhor e abriu 12 pontos. Mas, quando perdeu o armador Eric Tatu, o São José virou o jogo e desceu para o intervalo na frente, vencendo por 36 a 33. Na segunda parte do jogo, a equipe teve tranquilidade, conseguiu segurar o resultado e aumentou a vantagem para 12 pontos.

Agora, o São José está a uma vitória das quartas de final. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, 4, em Limeira.