São José vence Limeira em casa e série fica empatada em 1 a 1

SÃO PAULO - Jogando em casa com o apoio de sua torcida, que compareceu em peso ao ginásio, o São José/Unimed/Vinac superou o Winner/Limeira, por 92 a 77, e empatou a série das oitavas de final em 1 a 1. Irá se classificar para a as quartas-de-final do torneio quem vencer a série de melhor de cinco jogos.

No outro jogo do NBB deste domingo, O Unitri/Universo abriu 1 a 0 na série ao bater o Araraquara, por 90 a 63, fora de casa, e agora volta para Uberlândia para duas partidas em casa.

1 x 1. O ala Renato, pelo São José, e o armador Ronald Ramon, pelo Limeira, foram os cestinhas do jogo, ambos com 22 pontos.

Apesar do placar dilatado, o primeiro tempo de jogo não foi nada fácil para os joseenses. Depois de vencer o primeiro quarto por 25 a 20, com direito a bola de três no estouro do cronômetro do armador Ronald Ramon, São José sofreu a virada no segundo período. Com o dominicano inspirado, Limeira foi para o intervalo vencendo por um ponto, 40 a 39.

E a bronca do técnico Régis Marelli nos vestiários surtiu efeito no time de São José. A equipe da casa voltou à quadra com outra postura e, puxado pela dupla Renato e Fúlvio, começou a abrir vantagem.

Com bom desempenho na defesa e mão calibrada no ataque, a vantagem do time do Vale do Paraíba chegou a 20 pontos, graças ao placar de 35 a 14 no terceiro quarto.

Limeira ainda tentou uma reação no período final, apostando na marcação pressão, mas o experiente armador Fúlvio soube escapar dos adversários e São José administrou a boa diferença alcançada no quarto anterior.

"A gente melhorou defensivamente, conseguimos fazer uma defesa compacta, aí o ataque fluiu normalmente", elogiou o técnico Régis Marelli.

Apesar da boa vitória, o treinador joseense quer que o time siga focado para avançar de fase. "Cada jogo é uma história, está 1 a 1, não ganhamos nada e nem perdemos nada", disse Marelli.

São José e Limeira voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, dia 12, às 20h, novamente no Ginásio Lineu de Moura.

0 x 1. O cestinha da partida entre Uberlândia e Araraquara foi o norte-americano Robert Day, de Uberlândia, que converteu cinco arremessos de três em sete tentativas e somou 31 pontos na partida. O armador Valtinho, também da equipe mineira, conseguiu um duplo-duplo ao anotar 14 pontos e distribuir 14 assistências. Na equipe Paulista, Luisinho foi o maior anotador, com 13 pontos.

"Essa vitória dá uma moral para equipe, pois teremos mais confiaça para pode fechar a série em casa. Precisamos, agora, manter o foco, porque não está nada definido", declarou o técnico Chuí.

O próximo confronto das equipes será realizado na terça-feira, dia 12, no Ginásio Sabiazinho, em Uberlândia.