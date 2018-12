São Paulo anuncia Cláudio Mortari como técnico para a Liga Ouro

O São Paulo já anunciou o experiente Cláudio Mortari como o técnico da equipe para a disputa da Liga Ouro, divisão de acesso ao NBB. O treinador se reuniu com o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, nesta terça-feira para acertar o contrato e definir a linha de trabalho.

"Sabemos da importância disso tudo, mas trabalhar no São Paulo nunca vai ser um desafio, será sempre alguma tarefa a ser realizada. Felizmente minha carreira tem sido marcada por êxitos e em alguns deles aconteceram em projetos que começamos da mesma forma que aqui", afirmou Mortari, ao site oficial do clube.

Como treinador, Mortari tem cinco títulos nacionais, dois sul-americanos e faturou o Campeonato Mundial de 1979 com o Sírio, numa equipe histórica que contava com Oscar, Marcel, e outros grandes nomes do esporte. Chegou à seleção, onde foi quinto lugar nos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980.

Mais recentemente, conquistou a Liga das Américas e chegou ao vice-campeonato da Copa Intercontinental com o Pinheiros, ambos em 2013. Mortari também se notabilizou como um colecionador de campeonatos estaduais: foram dez títulos por oito equipes diferentes.

O primeiro desafio é a montagem do elenco para disputar a Liga Ouro em fevereiro. “As perspectivas após as conversas com os dirigentes é a melhor possível porque você vê que todos estão querendo fazer as coisas darem certo. Isso faz com que já não estejamos mais no ponto zero. É isso que motiva", afirmou Mortari.

Além do São Paulo, a Liga Ouro contará com outras sete equipes: Basquete Blumenau (SC), Campo Mourão Basquete (PR), Cerrado Basquete (DF), Londrina Unicesumar Basketball (PR), Pato Basquete (PR), Rio Claro/Renata (SP), Unifacisa (PB).