São Paulo busca reação contra a Unifacisa na final da Liga Ouro

A palavra de ordem no Morumbi é reação. Após perder o primeiro jogo da final da Liga Ouro para a Unifacisa, o São Paulo entra em quadra pressionado nesta quinta-feira, às 20h, para o segundo confronto da série melhor de cinco da decisão do torneio que dá ao campeão uma vaga no Novo Basquete Brasil (NBB).

Na terça-feira, o time do técnico Claudio Mortari teve bom desempenho nos dois primeiros quartos, mas depois sofreu um apagão e acabou derrotado por 82 a 71. Agora terá de vencer em casa antes de duas partidas na sequência na Paraíba.

"São erros que não podem acontecer numa final, especialmente contra uma equipe qualificada como a que estamos enfrentando. Mas trabalhamos muito para corrigir isso e o primeiro tempo mostrou que podemos fazer um jogo melhor. Será uma nova partida", projetou Mortari.

O terceiro jogo acontece no domingo, às 19h30, em Campina Grande. Em caso de nova vitória da Unifacisa nesta quinta-feira, o time paraibano pode confirmar o título em seu ginásio.

A partida terá transmissão ao vivo pela SPFC TV (Youtube). A entrada é franca para o jogo no ginásio do Mourmbi.